Juan Antonio Martín, entrenador y experto en reducir grasa abdominal: "Necesitaríamos caminar unas 25-28 horas para perder un kilo"

Caminar es una forma sencilla de comenzar a hacer ejercicio. Esta actividad física es accesible para todas las edades, no tiene ningún coste y aporta múltiples beneficios para la salud. Aunque no es la prueba más exigente, es un buen punto de partida.

No importa el punto de partida, la edad o el estado de forma. En cualquier momento del día, una caminata puede ser beneficiosa para aumentar el gasto energético diario. No obstante, es fundamental elevar la intensidad del paseo.

Juan Antonio Martín (@ntrenatonline) es entrenador y experto en reducir la grasa abdominal. El especialista ha ofrecido una entrevista a la Revista Clara, compartiendo su método para perder peso sin necesidad de seguir una dieta estricta.

"Caminar es una de las formas más simples, naturales y efectivas de movernos, puede ser un gran aliado para quemar grasa, porque ayuda a aumentar el gasto calórico diario sin necesidad de hacer entrenamientos muy intentos", afirma el entrenador.

Sin embargo, Martín advierte que "para perder un kilo de grasa corporal, el cuerpo necesita crear un déficit calórico de unas 7.000 calorías". En este contexto, "y caminando, una persona puede llegar a quemar entre 250 y 300 calorías por hora, dependiendo del ritmo, el terreno y su propio peso corporal".

Por lo tanto, el entrenador personal señala que "necesitaríamos caminar unas 25-28 horas para perder un kilo solo con esa actividad". Además, Martín avisa en redes sociales que es importante no abusar del cardio para eliminar grasa y perder algunos kilos.

"Te traigo malas noticias si eres una persona que sigue creyendo que cuanto más cardio hagas, más grasa vas a perder. El cardio solo quema calorías en el momento, pero si no entrenas fuerza, tu metabolismo se vuelve más lento y terminas quemando menos en el largo plazo", explica el entrenador.

"Por lo tanto, si abusas del cardio sin hacer entrenamiento de fuerza, puede que pierdas peso, pero también músculo. Y como resultado, tendrás un cuerpo flácido y un metabolismo cada vez más lento y ralentizado", sentencia el experto.