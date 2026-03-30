Juan Antonio Marín, entrenador personal, sobre la rutina de Mariló Montero: "Piernas tonificadas, firmes y estilizadas"

María Dolores Leonor Montero (Navarra, 1965), popularmente conocida como Mariló Montero, cuenta con una amplia trayectoria como presentadora de televisión. La comunicadora comenzó su carrera en Radio Navarra Antena 3, donde permaneció dos temporadas.

En televisión, la presentadora empezó su trayectoria televisiva en el canal Univisión de Costa Rica. Desde entonces, Mariló ha trabajado para Atresmedia, RTVE, Mediaset España, Radio Televisión Madrid y Radio y Televisión de Andalucía.

Actualmente, la periodista sigue en plena forma con 60 años. Por este motivo, la revista 'Lecturas' ha consultado al entrenador personal, Juan Antonio Martín, cuál es el secreto de la concursante de Masterchef Celebrity para mantenerse activa.

"Mariló Montero es una mujer activa, con carácter y que siempre ha proyectado cierto aire de seguridad y vitalidad", comienza el profesional. "A sus 60 años, sigue luciendo unas piernas tonificadas, firmes y estilizadas, sin rastro de flacidez, que más quisieran muchas de 30", afirma el entrenador.

Historia de Instagram de Mariló Montero en el gimnasio. / Instagram

Para Martín, la forma física de la presentadora "no es cosa de genética, ni mucho menos de suerte: es fuerza, constancia y una estrategia que se adapte a su ritmo de vida y que le genere adherencia".

El entrenador personal señala al citado medio que "Mariló tiene una silueta fuerte, sin exceso de volumen, pero con definición. Sus piernas, tanto en muslos como en gemelos, muestran tono muscular, algo que a partir de los 50 solo se consigue con entrenamiento de fuerza bien planificado".

Según Juan Antonio, la forma de caminar ofrece pistas sobre la rutina de Montero: "Indican un buen control del core, cadera estable y glúteos activos, tres claves que se entrenan y que no vienen de serie", afirma a 'Lecturas'. Por último, el entrenador recomienda desarrollar la masa muscular de las piernas.

Para ello, Martín recomienda una rutina de cinco ejercicios para realizar tres veces por semana: sentadillas, zancadas, unilaterales, glúteo medio y funcionales. Cada circuito se debe repetir cuatro veces, entre 8 y 12 repeticiones por ejercicio, con un descanso entre 35 y 40 segundos.