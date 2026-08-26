Jules Koundé (27 años): "Me levanto a las 7 de la mañana y entreno tres veces al día, se ha convertido en mi rutina para mejorar mi rendimiento"

Jules Koundé (París, 1998) ha sido uno los titulares del Barça en los últimos años. No obstante, su protagonismo en el once de Hansi Flick parece haberse reducido durante la pasada temporada. El defensa francés ha perdido la titularidad en el lateral derecho, por detrás de Eric Garcia.

El internacional con la selección de Francia se formó en el Girondins de Burdeos, antes de fichar por el Sevilla F.C. Después de tres temporadas y ganar la Europa League con el equipo hispalense, Koundé llegó al F.C. Barcelona con un contrato de cinco temporadas, renovado posteriormente hasta 2030.

Con el club blaugrana ha ganado tres Ligas, una Copa del Rey y tres Supercopas de España. Actualmente, Koundé sigue siendo una de las piezas más importantes en la defensa de la selección francesa. Ahora, queda por ver cómo seguirá su camino en el Barça.

Koundé volvió a su s orígenes jugando de central en el Gamper / Alejandro García / EFE

Para llegar a ser un deportista de élite, el futbolista galo ha tenido una trayectoria de constancia y máximo rendimiento. A este respecto, el jugador del F.C. Barcelona explicó en una entrevista para 'Le Parisien' en qué consiste una jornada de su rutina diaria.

"Me levanto a las 7 de la mañana. Entreno antes de ir a entrenar, luego voy al campo de entrenamiento y me doy un masaje al llegar, luego entreno con mis compañeros y luego me doy otro masaje. Vuelvo a casa sobre las 3 de la tarde, echo una siesta y luego tengo una sesión con mi entrenador personal", explicó el defensa.

Según Koundé, hacer tres sesiones de entrenamiento hizo mejorar su rendimiento en el terreno de juego: "Entrené dos veces al día durante dos años, pero desde enero, tras un periodo de baja forma, decidí añadir una tercera sesión para ver si podía mejorar mi rendimiento. Ahora se ha convertido en mi rutina".

El jugador del FC Barcelona Jules Koundé en un entrenamiento en la pretemporada 2026/27 / MARC GRAUPERA/FCB / Europa Press

En la conversación con el citado medio, Koundé confesó que reflexionó sobre la disciplina al escuchar a Thierry Henry: "Me gusta mucho esa idea porque me identifico completamente con ella. Soy un jugador con talento, pero no, como algunos dicen, rebosante de talento. No tengo un margen enorme. Así que es bueno ver que mis esfuerzos dan sus frutos".

De esta manera, se ha podido ver al futbolista francés entrenando al margen del grupo o participando en los entrenamientos de suplentes. De hecho, aseguró en una entrevista para 'La Vanguardia' que entrena "tres veces al día, unas tres horas y media o cuatro".

"Y luego está lo que exige el fútbol: cuidarse, dormir bien, la recuperación... Antes entrenaba solo dos veces, ahora entreno tres, porque pensaba que podía mejorar alguna cosa, optimizar", detalló el futbolista culé. Un entrenamiento con el que Hansi Flick ha llegado a bromear en las ruedas de prensa: "El problema con Koundé es que si un día hacemos treinta minutos menos de entrenamiento, se va a correr por Sitges".