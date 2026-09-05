Joubin Keyhani, médico experto en neuromodulación: “No es normal pasar 20 años tomando pastillas y seguir encontrándose exactamente igual”

España se encuentra entre los países europeos donde más se consumen ansiolíticos y antidepresivos. Una realidad que refleja el impacto cada vez mayor de los problemas de salud mental, pero que también plantea una cuestión difícil de ignorar: ¿qué ocurre cuando un paciente sigue un tratamiento durante años sin experimentar una mejoría real?

“No es normal que un paciente lleve veinte años tomando pastillas todos los días de su vida y te diga que se encuentra exactamente igual”, explica Joubin Keyhani, médico con dos décadas de experiencia.

Situaciones como esta llevaron al especialista a preguntarse qué otras alternativas podían ofrecerse cuando los tratamientos habituales no estaban dando el resultado esperado. Una cuestión que cobró todavía más importancia durante la pandemia, cuando Keyhani pudo comprobar de primera mano el deterioro de la salud mental de muchos pacientes.

Foto de recurso. Depresión, salud mental. Angustia / RAFA VAZQUEZ / FDV

La neuromodulación no invasiva

Fue entonces cuando decidió centrar buena parte de su actividad en una de las áreas que más ha avanzado en los últimos años: la neuromodulación no invasiva. Estas técnicas permiten actuar sobre la actividad de determinados circuitos cerebrales desde el exterior, sin necesidad de cirugía y mediante protocolos que se adaptan a las características de cada paciente.

La visión del Dr. Keyhani va más allá de lo que ocurre dentro de la consulta. A su juicio, buena parte del malestar emocional que existe actualmente está relacionado con el ritmo de vida que hemos asumido: la competitividad, los cambios tecnológicos constantes, la exposición continua a estímulos y una presión que, además, comienza cada vez a edades más tempranas.

En su día a día, explica, se encuentra con más casos de ansiedad y problemas relacionados con la atención en niños y jóvenes. “Algo estamos haciendo mal como sociedad para que esto ocurra”, apunta. Por eso, Keyhani considera que no todos los pacientes pueden abordarse de la misma manera.

Antes de recurrir a un tratamiento estandarizado, apuesta por conocer con detalle qué está ocurriendo en cada caso. El proceso parte de una valoración clínica y neuropsicológica que permite analizar el funcionamiento cognitivo, emocional y cotidiano de la persona.

A partir de ahí, se puede ajustar mejor el tratamiento y detectar posibles señales de alerta que hagan necesario profundizar en el diagnóstico o recurrir a otro especialista. En algunos casos, lo que inicialmente parece un problema de ansiedad puede esconder otras alteraciones que hagan necesario estudiar, por ejemplo, un posible deterioro cognitivo.