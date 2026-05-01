Joseph Risser, médico y profesor: "La plancha puede cambiar tu cerebro y es clave para la fuerza mental"

El ejercicio físico no solo transforma el cuerpo, también impacta directamente en el cerebro. ¿No lo has notado nunca cuando vas a gimnasio y sales con una sonrisa muy diferente a la que tenías nada más entrar?

Así lo asegura Joseph Risser, médico y profesor especializado en bioestadística, quien defiende que la plancha es uno de los ejercicios más completos para mejorar la salud mental.

Según explica el experto, este ejercicio aparentemente sencillo activa mecanismos biológicos fundamentales para el cerebro. Entre ellos destaca el aumento del BDNF (Factor Neurotrófico Derivado del Cerebro), una proteína esencial para la neurogénesis y la neuroplasticidad, es decir, la capacidad que el cerebro tiene para adaptarse, aprender y mantenerse sano.

"La plancha no es solo un ejercicio físico, es un entrenamiento mental", sentencia con rotundidad Risser. Durante su intervención en una charla TEDx, el especialista describe este ejercicio como uno que pone a prueba la resistencia psicológica.

Las planchas, un ejercicio esencial / DIR

"Sabes que llega el momento en el que tu cuerpo tiembla y tu mente quiere parar. Pero cuando decides continuar, aunque sea unos segundos más, estás fortaleciendo algo mucho más profundo que los músculos".

El médico pone como ejemplo el caso de George Hood, ex marine estadounidense que llegó a mantener la posición durante horas. Más allá de la marca, Risser subraya que el éxito en este tipo de retos es "90% mental".

¿Y dónde está la clave? En ese BDNF que hemos comentado, una proteína que actúa como un "fertilizante para el cerebro" y que favorece la supervivencia de las neuronas, mejora la memoria y refuerza la resiliencia mental.

Aunque factores como el descanso, la alimentación o la exposición al sol influyen en sus niveles, el ejercicio físico es uno de los mayores estimuladores que existen. Y no cualquier ejercicio: plancha o yoga, que convinan fuerza y concentración, son especialmente eficaces.