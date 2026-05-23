Joseph Risser, especialista en medicina preventiva, sobre la plancha: "Es uno de los mejores ejercicios para desarrollar la fortaleza mental"

A pesar de la creencia general, la actividad física tiene un impacto sobre la vida de las personas más allá de la salud corporal, pues también tiene incidencia sobre la fortaleza mental y los cuidados del cerebro.

Dado que hacer ejercicio libera neurotransmisores y hormonas, tales como endorfina, serotonina, oxitocina o dopamina, el bienestar de aquel que lleva una vida físicamente activa es integralmente mejor.

En este contexto, el doctor Joseph Risser, especialista en medicina preventiva, dio una charla TEDx en la que enfatizó los aportes positivos de hacer plancha, a partir del Factor Neurotrófico Derivado del Cerebro o BDNF, una proteína esencial que funciona como un "fertilizante" para el cerebro.

“Cuando haces una plancha sabes qué se acerca: esa tensión en tu centro, el ardor en tus brazos, la cuenta regresiva mental que avanza. Y piensas que no puedes y que vas a colapsar a los 30 segundos. Pero imagina que lo superas y a pesar de que tu cuerpo tiembla y tu mente te pide que pares, te dices a ti mismo que sólo un segundo más y llegas a 60. Te sientes bastante orgulloso de ti mismo”, explicó el profesional.

“Pero entonces no te detienes a los 60 segundos. No te detienes a los cinco minutos. Sigues durante una hora, dos horas y luego diez horas. Sí, diez horas, diez minutos y diez segundos. Eso es exactamente lo que hizo George Hood cuando estableció el récord mundial de la plancha más larga de la historia, una hazaña que la mayoría de la gente no creería posible”, agregó.

Posteriormente, continúa con la anécdota sobre Hood, cuyo récord ya ha sido batido en 2020, detallando la incidencia de lo mental en su capacidad para lograr la marca. Así, pues, narró: “Conocí a George hace ocho años, cuando estableció el récord oficioso y simplemente parecía la definición de fortaleza mental. Le pregunté cómo era capaz de lograrlo y respondió que el éxito de hacer una plancha tanto tiempo es 90% mental. Me dijo que mantenía su mente ocupada. Pero algo más profundo estaba sucediendo”.

“A menudo pensamos en la tenacidad como esa fortaleza mental que ayuda a las personas a lograr cosas extraordinarias, como los corredores de ultramaratón que terminan carreras con huesos rotos. Pero aquí está la clave: la tenacidad no se trata solo de fuerza de voluntad, sino que está arraigada en la biología. Y el indicador más poderoso hasta la fecha es una proteína que apenas estamos empezando a entender llamada factor neurotrófico derivado del cerebro o BDNF”, prosiguió.

En este punto, Risser invoca la analogía del BDNF como un "fertilizante" del cerebro, ya que se encarga de ayudar "a las neuronas, las células de tu cerebro, a crecer, mantenerse sanas y comunicarse de manera más efectiva".

"Esta proteína es crucial para aspectos como la memoria y la resiliencia mental. Muchas cosas aumentan el BDNF, incluyendo la luz solar, el descanso o algunos alimentos como los arándanos. Pero el ejercicio parece ser lo que más potencia el BDNF, y la plancha –sí, esa simple postura– podría ser uno de los mejores ejercicios para desarrollar la fortaleza mental”, continuó.

“Si alguna vez has hecho una plancha, sabes bien que se requiere fortaleza mental y eso nos lleva a creer que la plancha podría ser una de las formas más eficientes y efectivas de aumentar el BDNF. De hecho, actividades como el yoga, que combinan esfuerzo físico y concentración, han producido algunos de los niveles más altos de BDNF jamás medidos en personas”, argumentó.

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Y, finalmente, sentenció: “Esta relación entre el ejercicio, el BDNF y la mejora de la calidad de vida debe ser estudiada más a fondo porque tiene mucho potencial. En cualquier caso, la próxima vez que sientas que necesitas más determinación en tu vida, haz una plancha. Solo te llevará un minuto a lo sumo, pero ese minuto puede ser transformador".