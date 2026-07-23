ENTRENAMIENTO
Josema Beast, culturista: "La rueda abdominal es el ejercicio más completo para trabajar tu abdomen. Además, trabaja la anti extensión de columna y del core"
El culturista ha publicado un vídeo junto a Ángel López sobre los once ejercicios ideales en el gimnasio
Josema Beast (Yecla, 2001) es uno de los culturistas españoles más conocidos de la disciplina. El deportista suma un sexto y un cuarto puesto en la categoría Classic Physique de Mister Olympia, en 2024 y 2025, respectivamente. Comenzó a entrenar en su adolescencia, con quince años, hasta que decidió competir y dedicarse al culturismo.
Actualmente, Josema Beast (@josema__beast) compagina su preparación física con la creación de contenido. El atleta comparte su experiencia en 'Fit Generation', ayudando a que otros deportistas consigan sus objetivos. Recientemente, la formación oficial de entrenamiento ha publicado un vídeo del culturista con Ángel López (@gorilangel).
En la publicación, los expertos hablan de cómo conseguir la hipertrofia. "Aunque es interesante adaptar la selección de ejercicios a nuestro contexto individual, hay recomendaciones generales para la gran mayoría de personas", comienza el texto.
"Algunos destacan por su estabilidad, otros permiten progresar mejor con el paso del tiempo, y otros ofrecen perfiles de resistencia especialmente interesantes para la hipertrofia", detallan en los comentarios. Según la explicación, el equipo de preparadores físicos escoge un ejercicio para cada posición.
Primeramente, el press inclinado con mancuernas se puede realizar con barra, máquina o multipower. Es importante el ángulo que se forma entre el brazo y el pecho, ajustando el banco con una inclinación de entre 30º y 45º. A continuación, las elevaciones laterales en polea unilateral ayudan a mantener una tensión constante durante todo el rango de movimiento.
El remo en T con pecho apoyado es una de las variantes más completas, ya que estimulas dorsal, trapecio, romboides, redondos y deltoides posterior al mismo tiempo. Seguidamente, las extensiones katana en polea unilateral activa el proceso de hipertrofia mediada por estiramiento.
A continuación, los entrenadores de 'Fit Generation' aconsejan ejercicios como: curl araña en banco predicador unilateral con mancuerna, sentadilla hack, prensa inclinada, peso muerto en piernas rígidas y hip thrust en máquina. No obstante, si hay un ejercicio que destaca para entrenar los abdominales es la rueda abdominal.
Según Josema Beast, este es "el ejercicio más completo para trabajar el abdomen". Por otra parte, Ángel López añade que este movimiento "trabaja la antiextensión de columna y la estabilización del core". De cualquier manera, es fundamental escoger las variantes que mejor se adapten a nuestras capacidades físicas y necesidades personales.
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