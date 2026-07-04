Josema Beast, culturista: "Desayuno copos de avena, huevos, claras, jamón serrano, verduras y aceite de oliva. Antes de entrenar, arroz, pollo y unas pocas verduras"

José Manuel Muñoz Quiles (Yecla, 2001), popularmente conocido como Josema Beast, es un famoso culturista español. El atleta fue cuarto en la categoría Classic Physique de Mister Olympia en 2025, superando el sexto puesto de 2024.

Josema Beast comenzó a entrenar en 2016, con quince años. En su adolescencia, cada vez aficionándose al culturismo hasta que decidió competir en la disciplina deportiva. Con solo 21 años, consiguió su tarjeta de profesional tras ganar la Ben Weider Classic Pro Qualifier en Benidorm.

Profesionalmente, el culturista realizó su debut en el Empro Classic de Alicante, alcanzando la cuarta posición en la categoría Open. En 2024, Josema Beast comunicó que competiría en la categoría Classic Physique.

Josema Beast, culturista español / Josema Beast (Youtube)

Después de un mes, el culturista fue vencedor del California Pro de Alicante, clasificándose para la categoría Classic Physique de Mister Olympia con solo 22 años. En esta competición, suma un cuarto (2025) y un sexto (2024) puesto.

Además de su experiencia como competidor, Josema Beast tiene los títulos de monitor de Gimnasio, Entrenador Personal y Nutrición Básica y Avanzada, avalados por la Federación Internacional de Fisicoculturismo (IFBB).

Actualmente, el culturista está preparando su fase de definición para la próxima competencia. Además del entrenamiento, la alimentación es una parte fundamental de este proceso. Por este motivo, Josema ha compartido su "dieta actual para definir 125 kg" en Instagram.

Durante el vídeo, el deportista explica cuáles son los alimentos que come y cómo los reparte. La primera comida es la más completa, consta de "copos de avena, huevos, claras, jamón serrano, verduras y aceite de oliva".

Previo al entrenamiento, Josema come "arroz, pollo y unas pocas verduras" y al terminar, "copos de avena, frutos rojos y proteína". La cuarta comida consiste en "arroz y burger de potro de la carnicería Carmelo Puche", seguido de un quinto plato con "arroz y pollo".

Finalmente, la sexta y última ingesta del día está formada por "patata o tortas de arroz con pollo, ensalada y luego tenemos el postre magistral, yogur, proteína vegana para darle más textura y crema de cacahuetes o almendras".