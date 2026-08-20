Josema Beast, culturista: "Después de 9 años entrenando, veo el error de entrenar 1 hora y media o 2 horas para sacar la mitad resultados que se consiguen con 40 o 60 minutos"

José Manuel Muñoz Quiles (Yecla, 2001), popularmente conocido como Josema Beast, es uno de los culturistas españoles más destacados del momento. El murciano comenzó a entrenar siendo adolescente, hasta que poco a poco fue adentrándose más a la disciplina.

Con tan solo 21 años, el culturista consiguió su tarjeta de profesional tras ganar la Ben Weider Classic Pro Qualifier en Benidorm. Un mes más tarde, Josema hizo su debut profesional en el Empro Classic de Alicante, consiguiendo el cuarto puesto en la categoría Open.

Josema Beast / Instagram

En 2024, el atleta comunicó que cambiaba de categoría para competir en la Classic Physique. Posteriormente, Josema Beast conquistó el California Pro en Alicante, clasificándose para el Myster Olympia en la categoría Classic Physique con solo 22 años.

El experto en fitness tiene los títulos de monitor gimnasio, entrenador personal y nutrición básica y avanzada, avalados por la Federación Internacional de Fisicoculturismo. Por este motivo, Josema Beast publica vídeos en sus redes sociales aportando su experiencia y conocimientos.

Josema Beast, durante el 'guest posing' / @josema_beast

Recientemente, el culturista ha subido una publicación a Instagram explicando que entrenar menos en realidad te hace más fuerte: "La mayoría de gente entrena más, pero progresa menos. Cuando realmente no sabes que si literalmente entrenas menos, pero de la manera adecuada, ganarías más músculo".

Con más de nuevo años entrenando y elaborando rutinas de entrenamiento y planes nutricionales, Josema Beast observa en el gimnasio como algunos atletas sobre entrenan sin tener el mayor rendimiento. "Es gente que pasa hora y media incluso dos horas entrenando para sacar la mitad de resultados que podría sacar con 40-60 minutos", añade el divulgador.

"Hay una mentira que llevamos años comprobando, más series es igual a más músculo. Todos hemos pensado eso. Entonces, la gente lo que hace es cuatro o cinco series press banca, press inclinado, cruces, máquinas... Y ya cuanto te quieres dar cuenta llevas 20-50 series de pecho, sin exagerar", reflexiona el creador de contenido.

Aunque salgas cansado del entrenamiento, "miras cada serie con lupa y ninguna fue realmente dura". En este respecto, un volumen alto de trabajo no garantiza el desarrollo de masa muscular: "El músculo realmente solo crece cuando siente esa amenaza, no cuando siente que está ocupado". Por último, Josema apunta que la mayoría de personas no entrena poco, al contrario. "Entrena demasiado cómodo, y el volumen es perfecto para esconderte ahí", sentencia el culturista en su Instagram.