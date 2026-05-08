Josefina Kutscher, experta en postura corporal: "Cada paso que das es una oportunidad de activar los glúteos"

Josefina Kutscher, experta en postura corporal, asegura que cada paso que damos representa una oportunidad única para poner en marcha los glúteos de forma natural. Eso es lo que explica la kinesióloga chilena, conocida por su perfil de Arquitectura Corporal en redes sociales.

La experta defiende que mejorar cómo caminamos puede transformar el cuerpo sin necesidad de rutinas intensas en el gimnasio. Según Kutscher, la clave reside en la posición de la pelvis durante la marcha, algo que podemos cambiar en nuestro cuerpo para que la caminata sea más efectiva.

Caminar para activar los músculos

Al mantener la pelvis en una posición neutra, el glúteo mayor (el músculo más potente del cuerpo) se activa con cada zancada, lo que fortalece el trasero sin tener que realizar ningún tipo de esfuerzo extra. Ella misma lo vivió en primera persona y así lo cuenta.

Cuando Kutscher corrigió su forma de caminar, notó cómo sus glúteos se levantaron notablemente, sin realizar otros ejercicios o acudir al gimnasio. Este cambio simple evita que los músculos queden "dormidos" y asumen su rol principal como estabilizadores.

El rol de los glúteos en la salud

Expertos como los de Banner Health destacan que unos glúteos fuertes estabilizan la cadera y la espalda baja, previniendo dolores lumbares y mejorando el equilibrio para reducir caídas, algo que resulta totalmente vital en la vejez y conforme van pasando los años, en general.

En la Universidad de Miami advierten del "síndrome del trasero muerto" o amnesia glútea: cuando estos músculos no se usan, la carga pasa a otros grupos, generando desequilibrios posturales y problemas crónicos. Caminar conscientemente contrarresta esto de raíz.

No se trata de andar más, sino mejor. Kutscher recomienda prestar atención a la pelvis en posición neutra (ni metida hacia dentro ni echada hacia atrás), para que los glúteos propulsen y estabilicen cada paso.