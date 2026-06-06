José Ruiz, experto en fitness: "Trabajar en exceso, las pantallas, el café y la falta de descanso afectan directamente al rendimiento"

José Ruiz, experto en fitness, pone el foco en un problema demasiado habitual: vivir acelerados, dormir poco, abusar del café y pasar demasiadas horas frente a pantallas puede afectar de forma directa al rendimiento y a la capacidad de recuperarse.

Su mensaje va en la línea de que el cuerpo no cambia de la noche a la mañana, sino por hábitos sostenibles que de verdad se puedan mantener en el tiempo. Según explica, muchas personas quieren mejorar su físico o su forma de entrenar, pero siguen arrastrando rutinas que les restan energía durante todo el día.

El error más común

Entrenar una hora está bien, pero si después se pasa el resto del tiempo sentado, con estrés constante y durmiendo mal, los resultados se frenan mucho más de lo que parece. El problema insiste, no está solo en el gimnasio, sino en el conjunto de hábitos diarios.

Por eso considera que el exceso de trabajo, la cafeína mal gestionada, el abuso de pantallas y la falta de descanso terminan afectando tanto al rendimiento como a la recuperación física y mental. Uno de los mensajes más repetidos por Ruiz es que entrenar no compensa una vida sedentaria.

Una mujer haciendo ejercicio en casa / 5

De poco sirve hacer una buena sesión si luego se encadenan muchas horas sentado, se duerme poco y se come sin orden, porque el cuerpo no tiene margen para recuperarse ni para adaptarse al esfuerzo. También apunta a otro error frecuente: buscar atajos.

Lo que sí funciona

Según su visión, ni el ayuno, ni los trucos rápidos, ni el café como solución milagro van a sustituir a una base sólida de alimentación, movimiento y descanso. Frente a eso, Ruiz defiende una estrategia mucho más simple y realista. Su propuesta pasa por entrenar fuerza de forma progresiva, moverse más durante el día y organizar la alimentación con criterio, sin extremos ni prohibiciones innecesarias.

Con ese enfoque, dormir mejor y bajar el nivel de estrés no son detalles secundarios, sino parte del propio progreso. La recuperación importa tanto como el esfuerzo, y si una persona vive permanentemente acelerada, su rendimiento termina pasando factura.