Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Multas Guardia CivilMadrid - TenerifePlayoffs Liga EndesaEnrique Riquelme KloppLiga FuturesHorarios Playoffs ascenso PrimeraMarc CasadóHorario Carrera MotoGPCarrera F1 GP MónacoHorario Europa - CeltaValor de mercado BarçaHorario final Roland GarrosUCAM Murcia - BarçaNava - Barça balonmanoEtapa 8 Giro Italia FemeninoClasificación Giro Italia FemeninoMercado de fichajesSpotifyCalculadora MundialCuándo juega EspañaPróximo torneo Rafa JódarNoticias BarçaElecciones Real MadridCuándo pelea TopuriaGuardiolaJordi CruzParches Mundial 2026Convocatorias Mundial 2026Calendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Dónde ver Mundial 2026Grupos Mundial 2026Graviteo
instagramlinkedin

ENTRENAMIENTO

José Ruiz, experto en fitness: "Trabajar en exceso, las pantallas, el café y la falta de descanso afectan directamente al rendimiento"

José Ruiz advierte sobre la cantidad de condicionantes que pueden perjudicar directamente el rendimiento y la recuperación de los entrenamientos.

José Ruiz, experto en cambios físicos

José Ruiz, experto en cambios físicos

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Álex Pareja

Álex Pareja

José Ruiz, experto en fitness, pone el foco en un problema demasiado habitual: vivir acelerados, dormir poco, abusar del café y pasar demasiadas horas frente a pantallas puede afectar de forma directa al rendimiento y a la capacidad de recuperarse.

Su mensaje va en la línea de que el cuerpo no cambia de la noche a la mañana, sino por hábitos sostenibles que de verdad se puedan mantener en el tiempo. Según explica, muchas personas quieren mejorar su físico o su forma de entrenar, pero siguen arrastrando rutinas que les restan energía durante todo el día.

El error más común

Entrenar una hora está bien, pero si después se pasa el resto del tiempo sentado, con estrés constante y durmiendo mal, los resultados se frenan mucho más de lo que parece. El problema insiste, no está solo en el gimnasio, sino en el conjunto de hábitos diarios.

Por eso considera que el exceso de trabajo, la cafeína mal gestionada, el abuso de pantallas y la falta de descanso terminan afectando tanto al rendimiento como a la recuperación física y mental. Uno de los mensajes más repetidos por Ruiz es que entrenar no compensa una vida sedentaria.

Una mujer haciendo ejercicio en casa

Una mujer haciendo ejercicio en casa / 5

De poco sirve hacer una buena sesión si luego se encadenan muchas horas sentado, se duerme poco y se come sin orden, porque el cuerpo no tiene margen para recuperarse ni para adaptarse al esfuerzo. También apunta a otro error frecuente: buscar atajos.

Lo que sí funciona

Según su visión, ni el ayuno, ni los trucos rápidos, ni el café como solución milagro van a sustituir a una base sólida de alimentación, movimiento y descanso. Frente a eso, Ruiz defiende una estrategia mucho más simple y realista. Su propuesta pasa por entrenar fuerza de forma progresiva, moverse más durante el día y organizar la alimentación con criterio, sin extremos ni prohibiciones innecesarias.

Noticias relacionadas y más

Con ese enfoque, dormir mejor y bajar el nivel de estrés no son detalles secundarios, sino parte del propio progreso. La recuperación importa tanto como el esfuerzo, y si una persona vive permanentemente acelerada, su rendimiento termina pasando factura.

TEMAS

Añádenos en Google
  1. El Barça no ha descartado el fichaje de un central
  2. Florentino Pérez hará una oferta de 150 millones de euros por Olise
  3. Mercado de fichajes, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas
  4. Victor Osimhen, ofrecido a un Barça que solo tiene ojos para Julián
  5. Multas entre 600 y 12.000 euros para los conductores que repostan a 1 euro el litro: la Guardia Civil extrema la vigilancia
  6. Juanma Castaño alucina con Florentino y desvela qué jugador podría ser: 'No hay ningún acuerdo que garantice su fichaje
  7. Jordi Alba señala al jugador del Real Madrid que más le hizo sufrir: 'No solo atacaba, también defendía muchísimo
  8. Las dudas del Barça en el fichaje del 9: Julián Álvarez o Kane

José Ruiz, experto en fitness: "Trabajar en exceso, las pantallas, el café y la falta de descanso afectan directamente al rendimiento"

José Ruiz, experto en fitness: "Trabajar en exceso, las pantallas, el café y la falta de descanso afectan directamente al rendimiento"

UCAM Murcia - Barça, en directo hoy: resultado del partido del play-off de la Liga Endesa, en vivo

UCAM Murcia - Barça, en directo hoy: resultado del partido del play-off de la Liga Endesa, en vivo

SPORT ya está en Valdebebas para contar las elecciones presidenciales del Real Madrid

¡Fracaso blanco! El Real Madrid, eliminado en el play-off de la ACB

¡Fracaso blanco! El Real Madrid, eliminado en el play-off de la ACB

Definidas las semifinales de La Liga FC Futures

Definidas las semifinales de La Liga FC Futures

Así está el playoff de la Liga Endesa tras la histórica eliminación del Real Madrid

Así está el playoff de la Liga Endesa tras la histórica eliminación del Real Madrid

El V Infinitri Burriana Triathlon Festival de récord ya tiene a sus ganadores

Joaquín: “Hay una magnífica selección y ojalá podamos disfrutar y soñar con otro Mundial"