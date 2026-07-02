José Ruiz, experto en entrenamiento: "A los 20 podías entrenar varios días seguidos, pero a partir de los 30 años todo cambia"

Con la edad, es habitual experimentar más dificultades para ganar masa muscular. En este aspecto, es importante no obsesionarse con el ritmo de entrenamiento y evitar las comparaciones con personas más jóvenes o con mejor condición física.

Los tiempos de recuperación no son iguales, pero puedes beneficiarte de haber construido una base sólida, habilidades y buenos hábitos de entrenamiento. No obstante, algunas personas aumentan la intensidad del ejercicio hasta que la fatiga provoca una lesión.

Por este motivo, la revista Men's Health ha entrevistado al entrenador experto en transformación física, José Ruiz. Según el especialista, existen diferencias cuando se entrena a los 20, 30 y 40 años o más.

En este contexto, el citado medio recoge la reflexión del entrenador: "A los 20 podías entrenar fuerte varios días seguidos pero, con el tiempo, el sistema nervioso y muscular necesitan más atención".

Ejercicios bíceps gimnasio / AGENCIAS

De este modo, el mayor cambio que se produce después de los 30 años es la capacidad de recuperación. El profesional del fitness señala que durante la década de los 20 años, el organismo compensa el esfuerzo y se adapta a casi todo.

A partir de los 30 años, se producen varios cambios fisiológicos que influyen en el rendimiento. Entre los mismos, se puede observar una recuperación más lenta, más facilidad para acumular grasa, menos tolerancia al estrés y una pérdida mayor de masa muscular para aquellas personas que dejan de entrenar.

Por lo tanto, el sedentarismo tiene mayores consecuencias a partir de los 30 años. Según recoge Men's Health, uno de los puntos clave es que el cuerpo comienza a dejar de compensar los excesos, como lo hacía en la juventud.

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Como consecuencia, seguir la misma planificación de entrenamiento y no cambiar de estrategia perjudica la recuperación. En este sentido, es importante descansar bien, dormir adecuadamente y reducir el estrés.