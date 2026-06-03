José Ruiz, experto en cambios físicos: "Hay cuatro hábitos que están perjudicando tu rendimiento, tus hormonas y la capacidad de adaptación de tu cuerpo"

Según explica, el error más común es pensar que el cansancio solo aparece después de entrenar. En realidad, el rendimiento físico también depende de todo lo que ocurre fuera del gimnasio.

El descanso insuficiente, el estrés acumulado, las jornadas exigentes o la dependencia constante de la cafeína pueden reducir la capacidad de recuperación y hacer que el organismo funcione por encima de sus límites durante demasiado tiempo.

Estos hábitos podrían estar perjudicando tu rendimiento

El problema es que el cuerpo no distingue tan bien entre el estrés físico y el mental. Cuando pasamos el día pendientes del móvil, respondiendo mensajes, procesando información de forma constante y sin apenas momentos de desconexión, llegamos al entrenamiento con una carga acumulada que muchas veces pasa desapercibida.

Por eso, en lugar de escuchar las señales de fatiga, muchas personas intentan forzar la máquina: entrenan más, aumentan la intensidad o recurren a estimulantes para mantener el ritmo.

Sin embargo, esa estrategia suele generar el efecto contrario, dificultando la recuperación, aumentando el agotamiento y reduciendo la capacidad del organismo para adaptarse al esfuerzo.

Chico mirando el móvil antes de ir a dormir / Sport

La realidad es que estos estímulos pueden ofrecer un impulso puntual, pero no solucionan el problema de fondo. Cuando el descanso adecuado se sustituye de forma habitual por cafeína, el organismo acaba funcionando en un estado de alerta constante.

Con el paso de las semanas, dormir bien resulta más difícil, la recuperación se vuelve más lenta y el cuerpo necesita cada vez más estímulos para responder igual que antes.

Por eso, antes de buscar una nueva fuente de energía, conviene preguntarse si el cuerpo está recibiendo algo mucho más importante: el tiempo necesario para recuperarse de verdad.