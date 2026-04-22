José Ruiz, experto en cambios físicos: "a partir de los 40 no es más difícil ganar músculo, pero sí hacerlo mal"

A partir de los 40 años, muchas personas sienten que su cuerpo ya no responde igual al entrenamiento. Ganar masa muscular cuesta más, la recuperación se alarga y la fuerza parece disminuir. Sin embargo, según explica el entrenador personal José Ruiz, esto no significa que desarrollar músculo deje de ser posible.

"El problema no es la edad, sino cómo se entrena", asegura. Con el paso del tiempo se producen cambios fisiológicos como una ligera disminución de testosterona, menor sensibilidad muscular al ejercicio y una recuperación más lenta. Este proceso, conocido como sarcopenia, es natural, pero puede frenarse con una estrategia adecuada.

Lejos de lo que muchos piensan, no se trata de entrenar más suave. El músculo sigue necesitando estímulos suficientes para crecer o mantenerse. Por eso, Ruiz insiste en la importancia de trabajar con cargas adecuadas, priorizar ejercicios multiarticulares y mantener una progresión constante.

Eso sí, hay un factor que gana protagonismo con la edad: el descanso. Mientras que en etapas más jóvenes el cuerpo tolera mayores cargas de entrenamiento, a partir de los 40 resulta clave espaciar sesiones y permitir una recuperación completa.

El complemento más buscado por aquellos que quieren fortalecer sus músculos y aumentar su resistencia con cada ejercicio / FREEPIK

En muchos casos, tres o cuatro entrenamientos semanales bien estructurados ofrecen mejores resultados que entrenar todos los días.

La alimentación también marca la diferencia. Asegurar una ingesta suficiente de proteínas, consumir las calorías necesarias y apostar por alimentos de calidad son pilares fundamentales para favorecer la síntesis muscular y la recuperación.

Además, prestar atención a la movilidad y al cuidado articular permite mantener una buena técnica y reducir el riesgo de lesiones. Calentar correctamente y progresar de forma gradual son aspectos esenciales.

Más allá de lo estético, mantener la masa muscular es una inversión en salud. Mejora el metabolismo, protege las articulaciones y ayuda a conservar la autonomía con el paso de los años.