José Ruiz, entrenador personal, sobre Sara Carbonero: "No necesita entrenamientos extremos, su secreto está en caminar, moverse y cuidar su alimentación"

A sus 41 años, Sara Carbonero sigue siendo un referente de estilo de vida saludable y bienestar natural. Lejos de las rutinas deportivas intensas o los entrenamientos de alta exigencia, la periodista apuesta por hábitos sencillos y sostenibles que, según los expertos, tienen un gran impacto tanto en la salud física como emocional.

Lo ha explicado José Ruiz, entrenador personal en Malagaentrena, quien ha analizado el estilo de vida de la comunicadora y destaca que su equilibrio no depende de un entrenamiento estricto, sino de la constancia en pequeños hábitos diarios.

"Sara Carbonero no sigue un entrenamiento estructurado, pero sí cumple con lo esencial: mantenerse activa, moverse y caminar", señala el especialista.

Para Ruiz, el caso de la periodista desmonta la idea de que solo es posible mantenerse en forma a través de largas sesiones de gimnasio o rutinas muy exigentes.

El entrenador recuerda que la propia Sara Carbonero ha reconocido en distintas entrevistas que no se considera una persona disciplinada con el deporte y que incluso se define como "perezosa" para seguir entrenamientos rígidos.

Sara Carbonero en un evento. / Sport.es

Sin embargo, eso no le impide mantener una vida activa y saludable gracias a actividades más naturales y adaptadas a su estilo de vida.

Entre sus hábitos más frecuentes destacan los paseos al aire libre, el contacto con la naturaleza y el senderismo, actividades que, según José Ruiz, ayudan a reducir el estrés, mejorar el descanso y favorecer el bienestar emocional.

"La ciencia demuestra que caminar y moverse en entornos naturales tiene efectos muy positivos sobre la salud hormonal y mental", explica.

Otro de los pilares fundamentales en la rutina de Sara Carbonero es la alimentación. Según el entrenador, la periodista mantiene una dieta basada en productos frescos y naturales, con muy poco azúcar y reduciendo alimentos como la carne roja, el gluten o los lácteos.