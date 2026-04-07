José Ruiz, entrenador, sobre cómo ganar músculo a partir de los 40: "El cuerpo necesita estímulos eficaces, no excesivos"

A partir de los 40 años, muchas personas experimentan cambios fisiológicos que afectan a su bienestar. Con esta edad, hombres y mujeres tienen dudas y preocupaciones sobre si pueden entrenar cómo antes y si es seguro hacer algunos ejercicios en el gimnasio.

Por este motivo, es importante seguir las recomendaciones de los profesionales de la salud, evitando el riesgo de lesión. La década de los cuarenta es una etapa fundamental para entrenar fuerza, mantener el músculo y buscar una estrategia de entrenamiento adecuada.

Con el paso del tiempo, la masa muscular empieza a disminuir y el tiempo de recuperación aumenta. Por este motivo, la revista Men's Health ha entrevistado al entrenador José Ruiz para saber cómo ganar músculo a partir de los 40 años.

"Es un motivo recurrente que como experto en entrenamiento personal veo continuamente y siempre recomiendo lo mismo, tranquilo, es fácil, solo hay que hacer las cosas con conocimiento", explica sobre las dudas

Mujer ejercitando con mancuernas / .

"Se comprende que es una sensación bastante común, pero no significa que construir músculo deje de ser posible", comenta el entrenador. Conocido como @malagaentrena en redes sociales, Ruiz ha creado una plataforma de entrenamiento personal en línea.

El preparador físico también explicó a la revista Semana cuál es la frase que más escucha a sus clientes: "Antes hacía menos y me veía mejor". En este sentido, Ruiz señala que hay que cambiar el enfoque. "Cuando el cuerpo cambia, la estrategia también debe hacerlo, el cuerpo no reacciona igual con el paso de los años", apunta al citado medio.

En su consulta, Ruiz indica que "muchas mujeres intentan compensarlo aumentando el esfuerzo: más ejercicio, más control con la comida, más exigencia. Pero esa fórmula suele llevar a un punto muy claro; cansancio acumulado y frustración".

De hecho, el entrenador avisa a la revista Semana sobre uno de los errores más frecuentes, priorizar la cantidad a la calidad. "El cuerpo necesita estímulos eficaces, no excesivos", advierte Ruiz.