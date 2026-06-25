José Ruiz, entrenador: “No hace falta llegar a los 10.000 pasos diarios para mejorar la salud a partir de los 60”

Caminar es una de las actividades más extendidas entre todos aquellos que quieren moverse y mejorar su salud de una forma accesible. Pero no, no es necesario alcanzar los famosos 10.000 pasos diarios para empezar a notar los beneficios de ello.

Así lo argumenta José Ruiz, el entrenador personal que sugiere que a partir de los 60 años no hay que plantearse dicho objetivo como lo más primordial. En realidad, la constancia es el factor clave a la hora de exprimir todos los beneficios que supone caminar.

Según explica el entrenador, la clave está en caminar unos 30 minutos al día durante 5 días a la semana. Solo con eso ya es posible notar beneficios para la salud además de empezar a reducir riesgos generalmente asociados al sedentarismo.

Caminar descalzo, clave para la salud / EFE

Una de las grandes ventajas que hacen que caminar sea una práctica tan recomendable como actividad rutinaria es su bajo impacto en las articulaciones. Es decir, se puede practicar con regularidad sin poner en riesgo el cuerpo en el proceso.

Dicho esto, lógicamente caminar por sí solo no tiene la capacidad de proporcionar todo cuanto requiere el cuerpo, pero sí funciona como base para trabajar movilidad y mejorar salud cardiovascular, además de que ayuda a controlar el peso y tiene un impacto directo en el bienestar general.

Asimismo, José Ruiz insiste en que en personas de 60 años o más, y que además previamente contaran con una rutina sedentaria, ese hecho de incorporar la 'caminata' varios días a la semana puede tener un impacto muy notable.

Caminar en casa / sport

Como referencia adicional, también conviene tener en cuenta el ritmo. No es lo mismo caminar de forma muy suave que hacerlo a una intensidad moderada, cercana a la llamada 'Zona 2', donde el esfuerzo ya empieza a ser mayor.

La 'Zona 2' remite a ese punto en el que aumentando el ritmo, la persona sigue siendo capaz de mantener una conversación y controlar su respiración. Lógicamente esto no es necesario para todas las personas que salgan a pasear, pero puede ser un siguiente nivel interesante a considerar.

En definitiva, caminar puede ser una alternativa muy beneficiosa para la salud general, sobre todo cuando se convierte en una rutina realista: unos 30 minutos al día durante 5 días a la semana. Al final, el gran secreto no está en alcanzar una cifra redonda como los 10.000 pasos, sino en repetir el hábito con constancia.