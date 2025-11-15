José Ruiz, entrenador, analiza el entrenamiento de Elsa Pataky: "Es variado, funcional y realista"

Elsa Pataky (Madrid, 1976) es una popular actriz, modelo y productora española. La artista madrileña saltó a la fama por su papel en 'Al salir de clase'. Desde entonces, ha desarrollado su carrera en producciones de todo el mundo, como la saga 'The Fast and the Furious'.

Recientemente, la actriz ha vuelto a Madrid para presentar su nuevo producto de suplementación 'Forever by Elsa Pataky'. La madrileña lleva desarrollando este proyecto durante casi dos años, diseñado "para el bienestar y para la salud de las mujeres".

En los últimos años, Pataky se ha convertido en una de las mayores referentes del fitness entre las estrellas de Hollywood. Además de la suplementación, ha optado por un estilo de vida saludable y ejercicio físico a diario.

En este contexto, la revista 'Semana' ha podido hablar con José Ruiz, entrenador de 'Malagaentrena'. El experto ha analizado el físico de Pataky y cómo realiza su entrenamiento: "Su físico no es fruto de la casualidad ni de una rutina milagrosa, sino del resultado de años de constancia, coherencia y respeto por su propio cuerpo".

Según el entrenador, una de las claves del éxito de Elsa Pataky es que ha integrado el deporte en su rutina de forma natural: "Ha practicado equitación, yoga, boxeo y entrenamiento de fuerza, y a día de hoy sigue combinando diferentes disciplinas para mantener la motivación y la energía".

José Ruiz añade que "en diferentes entrevistas ha explicado que su semana de entrenamiento se basa en tres sesiones de fuerza de unos 30 minutos, complementadas con yoga o pilates, caminatas y actividades al aire libre".

En 2019, Elsa Pataky publicó el libro 'Strong', enfocado a la salud física y mental, con recomendaciones sobre la nutrición y el fitness. Ruiz destaca de la publicación que "no se trata de estar delgada, sino de estar fuerte, de construir una base física y mental sólida que te permita disfrutar de la vida y enfrentarte al paso del tiempo con energía".

Finalmente, el entrenador concluye que "su entrenamiento es variado, funcional y realista. No busca la perfección, sino el equilibrio: mantener la masa muscular, cuidar la postura, sentirse ágil y fuerte sin obsesionarse con el reloj ni con la báscula. Su físico no se mantiene por genética, sino por hábitos".