José Manuel Felices, radiólogo y profesor universitario: "Nunca te duches después de hacer deporte"

¿Eres de los que termina de correr, jugar al pádel o salir del gimnasio y va directo a la ducha? Pues el doctor José Manuel Felices, el radiólogo más conocido en redes sociales y profesor universitario, tiene un mensaje claro: "Nunca te duches después de hacer deporte".

Durante el ejercicio, los músculos queman energía y generan calor. Para mantener el equilibrio térmico, los vasos sanguíneos se dilatan y la sudoración aumenta. Este proceso, además de ayudar a enfriar el cuerpo, permite eliminar pequeñas cantidades de toxinas a través de la piel.

"Si terminamos el entrenamiento y nos vamos corriendo a la ducha, interrumpimos ese proceso natural de regulación de la temperatura y pueden aparecer mareos o incluso síncopes", explica Felices, que fue reconocido en este 2025 con la prestigiosa beca para asistir al American Roentgen Ray Society 2025 Clinician Educator Development Program.

El especialista detalla que el cuerpo necesita un margen de unos 15 minutos para volver a su temperatura basal. Es el tiempo que tarda en normalizarse la circulación y en completarse la excreción de sudor. Ducharse antes de ese punto puede provocar que la piel siga transpirando incluso después del baño, dando la sensación de que “sigues sudando” aunque ya te hayas aseado.

Además, hay otro motivo menos conocido: el pH del sudor. Este líquido tiene una ligera acidez que actúa como defensa natural frente a bacterias y agresiones externas. “Si te duchas muy rápido con jabones alcalinos, rompes ese equilibrio y tu piel queda más indefensa, pudiendo irritarse o resecarse más”, advierte el radiólogo. Por eso, quienes sufren dermatitis, eccemas o sequedad deberían extremar la precaución.

La recomendación no significa descuidar la higiene ni dejar pasar horas antes de ducharse, sino simplemente esperar con calma. En ese tiempo, el especialista sugiere hidratarse, estirar, respirar o conversar con otros compañeros de entrenamiento. De ese modo, el organismo completa de forma natural su fase de enfriamiento antes de exponerse a un contraste térmico.