SALUD
José Luis Trejo, neurocientífico: “El ejercicio físico hace por tu cerebro lo que muchos antidepresivos no consiguen”
El experto explica por qué moverse cada día puede convertirse en una de las herramientas más potentes para combatir la ansiedad y la depresión
Durante años, el ejercicio se entendió como una forma de cuidar el cuerpo, pero cada vez más investigaciones apuntan a algo mucho más profundo: también transforma el cerebro.
José Luis Trejo, neurocientífico e investigador en el Centro de Neurociencias Cajal del CSIC, lleva tiempo estudiando cómo el movimiento influye directamente en procesos como la memoria, el aprendizaje, el estado de ánimo o incluso la forma en la que envejecemos.
El ejercicio ayuda más de lo que puedes creer
Para él, mantenerse activo no debería verse como una recomendación secundaria, sino como una necesidad biológica ligada al bienestar mental y emocional.
En su nuevo libro, 'Neuronas en marcha' (geoPlaneta Ciencia, 2026), reúne distintos estudios y descubrimientos científicos para explicar cómo el ejercicio actúa sobre el cerebro a diferentes niveles y por qué sus efectos pueden llegar incluso a influir en generaciones futuras.
Para él, el movimiento no es algo recomendable, sino una función básica del ser humano. Explica que el cerebro lleva millones de años adaptándose a un cuerpo activo, recibiendo estímulos constantes del entorno mientras caminamos, giramos, nos agachamos o simplemente cambiamos de posición.
Todo ese intercambio activa procesos esenciales: desde la circulación sanguínea hasta la producción de energía en las células cerebrales. Aclara que el problema no es descansar, porque el cuerpo también necesita pausas, sino pasar demasiadas horas sin moverse.
Cuando el cerebro deja de utilizar esos mecanismos ligados al movimiento, empieza a perder capacidades. Según explica, el sedentarismo termina afectando al cerebro de una forma muy similar al envejecimiento, tanto en síntomas como en funcionamiento.
- ¿Colapsará el fútbol? Bank of America predice un traspaso de 1000 millones
- Desvelan el plan oculto por el cual Florentino Pérez anunció las elecciones
- La intrahistoria de Álvaro Cortés, la nueva apuesta de Flick: 'Es un animal; hay central para muchos años
- Carles Marcos, experto en psicología deportiva, sobre Florentino Pérez: 'Tiene un perfil narcisista donde la palabra no es un puente para transmitir información, sino un espejo para reflejar su propia imagen
- Brian Fariñas, una perla de La Masia que apunta a salir
- Lewandowski se despedirá del Spotify Camp Nou ante el Betis con Arabia Saudí en el horizonte
- Araujo no piensa moverse del Barça
- Reacciones y polémica del Real Madrid- Oviedo de LaLiga EA Sports