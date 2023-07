“Es un deporte duro, pero me permite ir a lugares a los que de otra forma nunca llegaría”

El portugués Jose Dias ya es un referente en el mundo del MTB. Una de sus últimas victorias ha sido esta semana en la Andorra Epic Pyrenees, junto a su compañero de equipo Hans Becking.

En la actualidad va de competición en competición, recorriendo el mundo con su bicicleta y con el Buff-Megamo team, equipo con el que ya ha conseguido, entre otras victorias, dos podios de etapa en la Cape Epic 2022 y una tercera posición tanto en el Mundial como en la Cape Epic de 2021, donde ganó dos etapas. Pero Jose Dias no es un ciclista al uso, no es solo un deportista de élite...también es granjero. Nació y se crio en Fragoso, un pequeño pueblo situado al norte de Portugal en el que, según el rider, “es un buen lugar para vivir, donde tuve la suerte de tener todo cerca para entrenar, montaña y playa... ¡además de mucha lluvia!”.

¿En Fragoso, tu familia tiene una granja?

¡Sí! De terneras de leche, así que he crecido en medio de la naturaleza y siempre "libre".

¿Y cómo compaginas la granja con el ciclismo?

Siempre intento que las mañanas sean para poder entrenar tranquilo, porque sé que si lo hago al revés difícilmente después saldré con la bicicleta. En la granja siempre hay algo que hacer, así que por las tardes voy a ayudar con lo que sea, a trabajar en el campo o a cuidar de las terneras.

¿Qué te aporta un deporte como el MTB?

Como he crecido rodeado de naturaleza, ir en bici me da una sensación de libertad y felicidad muy grande. Es un deporte muy duro, pero me permite ir y llegar a lugares a los que de otra forma nunca llegaría.

¿Cómo llegaste al mundo del ciclismo?

Todo empezó con un grupo de colegas del pueblo, los domingos por la mañana salíamos a rodar tranquilamente y a disfrutar, y me empezó a gustar. Con ganas de un poco más empecé a hacer algunas carreras de pueblo, en modalidad rally, y así la competición fue ganando más espacio.

Y te pusiste a entrenar más

Sí, y a ponerme algunos objetivos a mí mismo. De esta manera las cosas lentamente fueron saliendo. Al final de la temporada 2017, después estar compitiendo en la modalidad de rally, me pasé a marathon.

¿Y fue ahí cuando te uniste a tu actual equipo?

Primero estuve en otro proyecto durante 3 años, y ahí me planteé seguir o parar con la bici... Pero en 2021 me pasé a Buff, pensando en darme una última oportunidad, y acabó siendo el mejor año que he tenido hasta ahora! ¡Y aquí me encuentro, en la tercera temporada ya!

¿Cuáles son las victorias que más te han marcado?

Todas son importantes, pero las que más me han marcado han sido las etapas de la Cape Epic, el podio en el Mundial de 2021, y el campeonato de Portugal de este año.

¿Tus objetivos para 2023?

El principio de temporada no fue el esperado, lejos de lo que yo quería. El Campeonato de Portugal, en cambio, fue muy positivo y especial, algo que deseaba hace ya tiempo. Y para lo que queda de temporada quiero enfocarme en el Mundial del mes de agosto, y en las carreras de un día, como por ejemplo la Sea Otter.

¿A largo plazo qué te gustaría conseguir?

Me gustaría afirmarme como uno de los corredores top internacional en marathon, además de intentar conseguir ganar un Campeonato Europeo, un Mundial y la Cape Epic.