José Coronado (68 años): "Cada día me levanto a las seis, desayuno un zumo de naranja, café, fruta y unas tostadas integrales"

José Coronado, a sus 68 años, ha convertido las mañanas en una parte muy importante de su rutina. El actor se levanta muy temprano, casi siempre a las seis o seis y media, y empieza el día con un desayuno sencillo: zumo de naranja natural, fruta picada, tostadas integrales con aceite de oliva virgen extra y café solo.

Madrugar sin prisas

Coronado cuenta que le gusta mucho el día y que prefiere aprovecharlo desde primera hora, cuando la ciudad todavía está en silencio. Después de una etapa en la que la noche ocupó demasiado espacio en su vida, ahora valora la calma de despertar pronto y empezar la jornada con tiempo, sin correr.

Esa decisión también encaja con el cambio de hábitos que hizo tras su bache de salud, cuando decidió priorizar el descanso, la alimentación y un ritmo más equilibrado. Su desayuno actual es, según él mismo ha explicado, muy simple, pero le ayudan a comenzar el día de la mejor forma posible.

José Coronado, en 'Legado' / MATÍAS URIS / NETFLIX

La presencia del aceite de oliva no es casual. Coronado se ha declarado defensor firme de este producto, que considera una base importante de su alimentación desde hace años. De hecho, ha explicado que antes todo giraba más alrededor de la mantequilla, pero que cada vez el aceite de oliva gana más peso en sus desayunos, comidas y cenas.

Lo que cambió tras el infarto

El actor reconoce que tras sufrir un infarto tuvo que replantearse su forma de vivir. En aquella época fumaba mucho y no cuidaba especialmente la alimentación, algo que cambió después de ese episodio. A partir de entonces adoptó una dieta más equilibrada, dejó atrás muchos excesos y empezó a escuchar más a su cuerpo.

Ese cambio también se nota en su relación con el tiempo. Coronado ha explicado que ahora prioriza lo esencial y que su forma de vivir se ha vuelto más serena, con menos improvisación y más orden. Dormir suficiente, levantarse temprano y desayunar de manera constante forman parte de esa nueva etapa.

El actor José Coronado / / Telecinco

Energía para todo el día

El actor no se considera una persona sedentaria. Su trabajo ya implica muchas horas de movimiento, especialmente en rodajes, donde puede pasar cerca de catorce horas en actividad continua. A eso suma gimnasio, pádel, caballo y cardio, de modo que necesita arrancar la mañana con un aporte de energía.

Su desayuno encaja muy bien con ese estilo de vida. La fruta aporta vitaminas y fibra, el pan integral ofrece hidratos de liberación más lenta y el aceite de oliva suma grasas saludables. El café solo completa una rutina que permite a Coronado mantener la energía durante horas.

La imagen de José Coronado a los 68 años también ejemplifica esa disciplina cotidiana. No hay grandes secretos ni fórmulas mágicas, sino una suma de decisiones coherentes que ha ido incorporando con el tiempo. Madrugar, comer mejor, descansar más y mantener actividad física. Todo lo importante.