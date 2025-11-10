José Bordón y Anita Lehmann conquistan la 360º Gran Canaria en una edición histórica

La décima edición de la 360º The Challenge Gran Canaria pasará a la historia como la del récord de participación, los giros inesperados y una doble victoria para recordar. El canario José Bordón y la suiza Anita Lehmann se coronaron campeones de una prueba que volvió a poner a la isla en el centro del ultratrail internacional, reuniendo a 107 corredores de 22 nacionalidades entre el 5 y el 9 de noviembre.

El desafío arrancó con contratiempos. Una alerta por riesgo de incendios obligó a la organización a cambiar el punto de salida a menos de 24 horas del inicio. El trazado, inicialmente de 265 kilómetros desde Tejeda, se redujo a 222 kilómetros y más de 10.000 metros de desnivel positivo, con salida desde el Jardín Canario de Las Palmas. Un golpe logístico que el equipo de Arista Eventos resolvió con eficacia y que no restó ni un ápice de dureza a una de las carreras más exigentes del calendario mundial.

Desde el pistoletazo de salida, el protagonismo fue local. Cristian Guerra impuso un ritmo vertiginoso y lideró durante más de 140 kilómetros hasta su abandono por molestias físicas. La prueba masculina dio un vuelco en la madrugada del viernes, en el temido barranco de Chira, donde varios favoritos, entre ellos Álvaro Santana, se desviaron del trazado. Fue el momento en que José Bordón, de Agüimes, demostró temple y orientación. Siguiendo su propio ritmo y guiado solo por la luz de la luna en los últimos kilómetros, cruzó en solitario la meta de Tejeda con un tiempo de 40:47:53, convirtiéndose en el primer canario que gana la 360º en sus diez ediciones.

Ambiente espectacular en Gran Canaria / MATIAS NOVO

Media hora después, el francés Sébastien Raichon y el británico Dave Phillips completaban el podio tras recuperar el tiempo perdido en la noche.

En la categoría femenina, la suiza Anita Lehmann firmó una historia de perseverancia. Tras dos segundos puestos en 2021 y 2022, la tercera fue la vencida: conquistó la victoria con 55:15:11, rompiendo la racha de cinco triunfos consecutivos de la francesa Claire Bannwarth. Lehmann asumió el liderato en Agaete, en el kilómetro 80, y ya no lo soltó. Su rendimiento la llevó además hasta la 16ª posición absoluta, un resultado que confirma su fortaleza en esta disciplina extrema.

Anita Lehmann, campeona en 2025 / MATIAS NOVO

El podio femenino tuvo acento canario: Nira Castro (65:56:45) y Guacimara Suárez (66:42:08) completaron una foto histórica para el trail isleño. De las 11 mujeres que tomaron la salida, siete alcanzaron la meta, una cifra notable en una carrera de autosuficiencia y navegación sin balizas.

El ambiente en la meta de Tejeda reflejó el espíritu de la prueba. Claire Bannwarth, visiblemente emocionada, cruzó junto a su marido pese a las molestias en el tendón de Aquiles. El último corredor, José Fernando Carmona, lo hizo con 92:49:14, cerrando una edición en la que solo un 21,5% de los participantes abandonó.

La 360º 2025 fue también un homenaje a la constancia: Luca Papi completó su décima participación consecutiva —único atleta que ha finalizado todas— y otros veteranos como Jesús Rodríguez u Omar Riccardi ampliaron su leyenda.

La clausura, con entrega de premios y una gran paella en Tejeda, cerró una edición que quedará en el recuerdo por su emoción, su resiliencia y por una imagen simbólica: un corredor canario y una atleta suiza levantando juntos los brazos en una de las metas más duras del mundo del trail.