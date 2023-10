José Antonio Hermida: “Con los eventos ciclistas hay que hacer un poco de criba”

El ciclista olímpico, y embajador de la marca Merida, José Antonio Hermida participa este fin de semana en la Titan Desert Almería

José Antonio Hermida es, sin lugar a duda, uno de los ciclistas más reconocidos y laureados de nuestro país. El embajador de la marca Merida cuenta con cinco participaciones en Juegos Olímpicos, plata en Atenas 2004; fue Campeón del Mundo en 2010, además de ganador de varias pruebas de la Copa del Mundo, y ha sido Campeón europeo en tres ocasiones. El de Puigcerdà sigue compitiendo, y este fin de semana estará en la Titan Desert Almería.

Partes como uno de los ciclistas más destacados de la Titan Desert Almería, ¿cómo te ves de cara a la carrera?

Me estreno en el mundo de las Titan, y estoy con muchas ganas de afrontar los cuatro días en Almería, Cabo de Gata, o el desierto de Tabernas... Es un entorno relativamente conocido, y es una manera de vivir la filosofía Titan sin tener que saltar el Mediterráneo.

Hace poco hiciste un reconocimiento del recorrido. ¿Qué recomendarías a un ciclista amateur que hará la carrera por primera vez?

Sí, tuve la oportunidad de hacer un pequeño aperitivo de lo que será el recorrido. Yo recomendaría, también a mí mismo, que no dejemos de dimensionar lo que es la Titan. Hay una etapa larga de 100km, y otras más cortas, y a veces nos impresionan las cifras...en Almería puede haber una zona que, aunque no tenga metros de desnivel, sea de terreno arenoso o desértico. Esto hace que rodar sea más duro, que necesites imprimir más potencia, y al final la carrera es más difícil...nos dejamos impresionar por una etapa de 1000km y 5.000m positivos, pero con una de 60km y 1.200m te puedes ir a casa con un recado importante y la siesta hecha.

Así que, mejor tomarlo con calma...

No darlo todo el primer día, cuando estamos más frescos. Ir poco a poco y, tal y como se dice en el mundo de la bici de carretera, “comer, beber y a rueda”. Al final, la Titan acaba el cuarto día, al cruzar la meta.

Las Titan son algunas de las grandes carreras que existen en el momento, sin embargo, cada año aparecen nuevos eventos ciclistas. ¿Crees que el mercado está saturado?

Lo que sí hay que hacer es un poco de criba. Debería haber unos estándares de organización, de seguridad, de avituallamientos, de servicios al cliente...Eso sí hay que mejorarlo.

Tú, precisamente, organizas la cicloturista 3 Nacions.

Sí, y por eso soy muy sensible con el tema. Organizo esta prueba y participo en otras, por lo que puedo ver dónde me equivoco yo, dónde se equivocan los otros, y dónde se puede mejorar. Y el hecho de que haya tanto evento todos los fines de semana, hace que todo quepa... Cabe aquel que es cuidadoso en la organización y en la atención al cliente, como aquel que simplemente coge la inscripción y que se espabile la gente. Y el participante también tiene que ser crítico...en el momento en que paga una inscripción tiene que exigir unos mínimos, y no solo en obsequios que recibe. Tú pagas por unos servicios, por la ambulancia, el marcaje, y la atención en carrera en caso de incidencia.

¿Te ves organizando alguna otra prueba?

Me gustaría hacer crecer la 3 Nacions como marca, llevarla más allá del cicloturismo en ruta y tocar otras vertientes, como el gravel, mountain bike, o bici eléctrica. Al final, hay vasos comunicantes en ciclismo, y el ciclista puede llegar a tener diferentes tipos de bicicleta y practicar varias disciplinas. Quiero darle más músculo a la 3 Nacions, incorporando más disciplinas y dándole más fuerzas al primer fin de semana de junio, que es cuando la celebramos.

¿Veremos algo en 2024?

Está la idea creada, pero tenemos que ver si podemos salir el próximo año o si hay que esperar. Al final dependemos del entorno natural, hay que pedir permisos, estructurar el evento, y que en última instancia el cliente nos reconozca como un evento premium.