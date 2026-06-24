José Ángel Calleja (64 años), experto en entrenamiento: "Ni un peso muerto más en los gimnasios"

José Ángel Calleja, conocido por su canal de YouTube IRON Masters, es entrenador y profesor de educación física con más de 35 años de experiencia. Durante sus vídeos, destaca la importancia sobre la prevención de lesiones y señala los riesgos del peso muerto.

En el gimnasio, levantar peso muerto con una mala posición mecánica puede ser riesgoso para los músculos y las articulaciones. Por este motivo, se pueden producir contracturas entre los aficionados de la actividad física.

En este contexto, José Ángel Calleja ha sido entrevistado por el podcast 'La pura verdad'. Durante la charla, el experto en musculación ha enviado un mensaje para todos los aficionados que están intentando ganar músculo utilizando este ejercicio.

"Suplico que solo hagan peso muerto los halterófilos, los powerlifters que de verdad se dediquen a ello, los strongman. Pero que en los gimnasios no se haga ni un solo peso muerto, ni uno", advierte el entrenador personal.

"Por favor, no hagáis ni pesos muertos ni derivados, a no ser que sea imprescindible. Y haced los cotidianos para los que estáis preparados", insiste el preparador físico durante la grabación.

Al respecto, Calleja recuerda que hay una extensa bibliografía de expertos que inciden en seguir una serie de recomendaciones: "Por favor, intenta bajar con la espalda recta, que bajes, que te acuclilles antes que te inclines, que utilices la zancada, split, desplante".

Una persona haciendo pesas / EFE

Según el especialista en musculación, utilizar estas indicaciones es clave para entrenar bien las piernas y poder hacer "los menos voladizos y bisagras posibles", reduciendo todo lo posible cualquier riesgo de lesión.

Finalmente, es importante consultar a un profesional del gimnasio para que te indique cómo hacer los ejercicios correctamente. El peso muerto es un ejercicio biomecánicamente complejo y conlleva un riesgo alto de lesión.