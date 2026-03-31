José Abellán, internista: "La gente no necesita más fuerza de voluntad, necesita más movimiento"

El sedentarismo se ha convertido en uno de los grandes desafíos de salud pública de nuestro tiempo. La combinación de largas jornadas frente a una pantalla, desplazamientos en coche, ascensores que sustituyen a las escaleras y un ocio cada vez más digital ha reducido el movimiento diario a niveles mínimos.

Para el internista José Abellán, especializado en prevención cardiovascular, el origen del problema no está en la falta de disciplina individual, sino en un entorno que invita a permanecer sentado durante la mayor parte del día.

En una entrevista reciente, el médico lo expresó con claridad al afirmar que "la gente no necesita más fuerza de voluntad, necesita más movimiento", una frase que resume su visión sobre cómo abordar este fenómeno creciente.

Reactivar el cuerpo sin alterar la agenda

Abellán insiste en que no es necesario disponer de horas libres ni seguir programas intensivos para empezar a mejorar la salud.

Su propuesta se basa en introducir gestos sencillos y sostenibles dentro de la rutina diaria, integrados en actividades que ya forman parte del día a día.

Caminar tramos adicionales, elegir las escaleras en lugar del ascensor, bajarse una parada antes del transporte público o realizar breves paseos durante la jornada laboral son ejemplos de acciones que, acumuladas, pueden incrementar de forma notable el movimiento total.

El especialista recuerda que el cuerpo está diseñado para moverse y que cualquier oportunidad de hacerlo, por pequeña que parezca, contribuye a mejorar la salud cardiovascular, la salud metabólica y el bienestar general.

El ejercicio que se mantiene es el que se disfruta

Uno de los errores más frecuentes entre quienes intentan iniciarse en la actividad física es elegir entrenamientos que no encajan con sus gustos personales.

Abellán subraya que la adherencia depende en gran medida del disfrute, y que obligarse a practicar un tipo de ejercicio que resulta incómodo o poco atractivo suele conducir al abandono.

Por ello, recomienda buscar alternativas que resulten agradables, accesibles y fáciles de mantener en el tiempo, como montar en bicicleta, nadar, bailar o simplemente caminar.

La constancia, explica, tiene un impacto mucho mayor en la salud que la intensidad puntual de un entrenamiento aislado, y por eso es fundamental encontrar una actividad que encaje con la personalidad y el estilo de vida de cada persona.

Nieta y abuela haciendo deporte juntas en el parque / Archivo

Beneficios que comienzan antes de lo que se imagina

La evidencia científica demuestra que la actividad física regular reduce el riesgo de infarto, ictus, diabetes tipo 2 y otras enfermedades crónicas, además de mejorar el estado de ánimo, la calidad del sueño y la energía diaria.

Lo más relevante, según Abellán, es que estos beneficios empiezan a aparecer incluso con niveles moderados de movimiento. No es necesario alcanzar cifras elevadas desde el primer día ni seguir rutinas exigentes.

Para quienes llevan años sin moverse, el primer paso es simplemente empezar a caminar, porque ese gesto inicial abre la puerta a una mejora progresiva y sostenida.

Un mensaje que invita a actuar hoy mismo

La propuesta de Abellán no pretende convertir a nadie en atleta, sino recordar que el movimiento es una necesidad biológica y que recuperarlo no exige grandes sacrificios.

Se trata de aprovechar momentos que ya existen, de transformar gestos cotidianos en oportunidades para activar el cuerpo y de entender que la salud se construye día a día. En un mundo acelerado que deja poco margen para el autocuidado, su mensaje es una invitación a actuar sin esperar a que la agenda se vacíe o la motivación llegue por sí sola.

Empezar a moverse no requiere fuerza de voluntad extraordinaria, sino una decisión sencilla que puede tomarse hoy mismo.