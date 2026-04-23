José Abellán, cardiólogo: "Las personas que caminan con paso ligero suelen tener mejor salud cardiovascular. Sobre todo a partir de los 60 años"

Muchos estudios han demostrado la eficacia de caminar como factor de prevención de enfermedades cardiovasculares. Pero, ¿cuál es la cifra correcta de pasos a dar para empezar a notar beneficios? José Abellán, experto cardiólogo, lo tiene claro.

¨¿Hace falta dar 10.000 pasos al día? La verdad es que no¨, aclaraba el experto para después afirmar que con mucho menos es suficiente. Concretamente, los primeros beneficios claros de caminar aparecen a partir de los 6.000 pasos.

La razón de esto último tiene que ver con que dicha actividad se relaciona de forma antónima con el sedentarismo: ¨siempre es mejor andar unos 6.000 pasos a quedarse sentado¨, contaba el doctor.

En una de sus recientes publicaciones ejemplificaba los beneficios de caminar como una actividad que se relaciona con ¨menos infartos, menos diabetes, menos cáncer, menos depresión y menos demencia¨.

Andar también está asociado como factor indispensable en procesos de pérdida de peso, pero José Abellán advierte que tampoco hace milagros en caso de que la persona no complemente esto último con el acto de mantener una buena alimentación.

Otro de los beneficios clave de caminar como actividad física reside en que se puede practicar en cualquier sitio, tal y como comentaba el experto: ¨No importa demasiado ónde camines: en la calle, en casa o en cinta, todo suma¨.

Eso sí, el doctor advierte que esta actividad es más efectiva si se hace a paso ligero y afirma que las personas que lo hacen de esta manera suelen contar con una salud cardiovascular superior a la media.

Además, se trata de un ejercicio que se puede desarrollar de manera progresiva: ¨a medida que aumentas los pasos, aumenta también la protección para tu salud¨, concluía el experto en cardiología.