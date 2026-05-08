José Abellán, cardiólogo: "Todos los estudios apuntan a que los mejores alimentos son los vegetales. El aporte proteico es completo y reduces del todo tu colesterol"

Ya sea por motivos de salud o por una convicción cada vez más arraigada en torno a la sostenibilidad y el respeto hacia los animales, cada vez son más las personas que optan por una alimentación basada en productos de origen vegetal.

Según un informe de la consultora Lantern, alrededor de 4,6 millones de españoles mayores de edad se declaran veganos, vegetarianos o flexitarianos, una cifra que refleja el creciente peso de este tipo de dietas y el cambio de hábitos hacia un consumo más centrado en los alimentos de origen vegetal.

Los alimentos vegetales son esenciales para evitar problemas

El cardiólogo José Abellán, muy activo en redes sociales, ha vuelto a insistir en un vídeo publicado en Instagram en los beneficios de una alimentación basada en alimentos vegetales. Según explica, el consumo habitual de fruta, verdura y legumbres se asocia con un menor riesgo de hipertensión y con niveles más bajos de colesterol, dos factores clave para la salud cardiovascular.

Aunque reconoce que "no sigue una dieta vegetariana porque le gusta el pescado", Abellán desmonta la idea de que la alimentación basada en vegetales se quede corta en proteínas. “Es completa. No la encuentras en un único alimento vegetal, pero si comes variedad, tienes todos los aminoácidos”.

Una dieta materna rica en proteínas vegetales y fibra favorece un microbioma infantil más saludable / Freepik

Según explica, la clave está en apostar por comida real, evitar los ultraprocesados y prestar especial atención a la vitamina B12. Además, alimentos como los garbanzos, la soja o la quinoa destacan por su buena calidad proteica, ya que aportan todos los aminoácidos esenciales en proporciones adecuadas.

Esto no solo ayuda a mantener un peso estable, sino que también contribuye a frenar el envejecimiento celular y a reforzar el sistema inmunitario de forma natural.