SALUD
José Abellán, cardiólogo: "Todos los estudios apuntan a que los mejores alimentos son los vegetales. El aporte proteico es completo y reduces del todo tu colesterol"
Los estudios coinciden en que su perfil proteico es suficiente y que su consumo habitual ayuda a reducir de forma significativa el colesterol en sangre
Ya sea por motivos de salud o por una convicción cada vez más arraigada en torno a la sostenibilidad y el respeto hacia los animales, cada vez son más las personas que optan por una alimentación basada en productos de origen vegetal.
Según un informe de la consultora Lantern, alrededor de 4,6 millones de españoles mayores de edad se declaran veganos, vegetarianos o flexitarianos, una cifra que refleja el creciente peso de este tipo de dietas y el cambio de hábitos hacia un consumo más centrado en los alimentos de origen vegetal.
Los alimentos vegetales son esenciales para evitar problemas
El cardiólogo José Abellán, muy activo en redes sociales, ha vuelto a insistir en un vídeo publicado en Instagram en los beneficios de una alimentación basada en alimentos vegetales. Según explica, el consumo habitual de fruta, verdura y legumbres se asocia con un menor riesgo de hipertensión y con niveles más bajos de colesterol, dos factores clave para la salud cardiovascular.
Aunque reconoce que "no sigue una dieta vegetariana porque le gusta el pescado", Abellán desmonta la idea de que la alimentación basada en vegetales se quede corta en proteínas. “Es completa. No la encuentras en un único alimento vegetal, pero si comes variedad, tienes todos los aminoácidos”.
Según explica, la clave está en apostar por comida real, evitar los ultraprocesados y prestar especial atención a la vitamina B12. Además, alimentos como los garbanzos, la soja o la quinoa destacan por su buena calidad proteica, ya que aportan todos los aminoácidos esenciales en proporciones adecuadas.
Esto no solo ayuda a mantener un peso estable, sino que también contribuye a frenar el envejecimiento celular y a reforzar el sistema inmunitario de forma natural.
- Tchouaméni manda al hospital a Valverde en una nueva pelea 'muy grave' en el vestuario del Real Madrid
- Salen a la luz los trapos sucios del Real Madrid: 'Algunos jugadores se hacían los dormidos en las sesiones tácticas de Xabi Alonso
- Última hora sobre la pelea Valverde - Tchouaméni, en directo: polémica en el vestuario del Real Madrid
- Ya es oficial: El BOE confirma la ayuda de 100 euros para propietarios de perros en esta comunidad de España
- Lluvia de millones en primas por el título de LaLiga del Barça
- Comunicado oficial del Real Madrid ante la crisis en el vestuario
- Terremoto Vlahovic: planta a la Juve y espera al Barça
- Luis Enrique (55 años): 'Mis padres fueron y siguen siendo mi mayor ejemplo de lucha, trabajo y sacrificio por una familia