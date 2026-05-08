Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Valverde TchouameniGiro ItaliaPractice MotoGP Le MansPueblosReal MadridClasificación Giro ItaliaGiro de Italia Etapa 2Pelea Valverde TchouaméniPrestaciones socialesEntrenadores BarçaFlorentinoMessiEtapa 6 Vuelta a España femeninaClasificación La VueltaQuinta plaza ChampionsFinal 8 Hockey PatinesEspaña - Francia Europeo sub-17TransvulacaniaRueda de prensa TopuriaChimaev vs StricklandFinal Four EuroligaHorario clásico Barcelona - Real MadridEntradas clásicoRúa BarçaZegama Aizkorri 2026Hantavirus BarcelonaFreixa GaspartEdu AguirreLuis EnriqueCristina GinerDays of Play 2026Grupos Mundial 2026Calendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026
instagramlinkedin

SALUD

José Abellán, cardiólogo: "Todos los estudios apuntan a que los mejores alimentos son los vegetales. El aporte proteico es completo y reduces del todo tu colesterol"

Los estudios coinciden en que su perfil proteico es suficiente y que su consumo habitual ayuda a reducir de forma significativa el colesterol en sangre

Tomar alimentos vegetales disminuye la mortalidad. Pero deben ser de alta calidad.

Tomar alimentos vegetales disminuye la mortalidad. Pero deben ser de alta calidad.

Ramón Gutiérrez

Ramón Gutiérrez

Ya sea por motivos de salud o por una convicción cada vez más arraigada en torno a la sostenibilidad y el respeto hacia los animales, cada vez son más las personas que optan por una alimentación basada en productos de origen vegetal.

Según un informe de la consultora Lantern, alrededor de 4,6 millones de españoles mayores de edad se declaran veganos, vegetarianos o flexitarianos, una cifra que refleja el creciente peso de este tipo de dietas y el cambio de hábitos hacia un consumo más centrado en los alimentos de origen vegetal.

Los alimentos vegetales son esenciales para evitar problemas

El cardiólogo José Abellán, muy activo en redes sociales, ha vuelto a insistir en un vídeo publicado en Instagram en los beneficios de una alimentación basada en alimentos vegetales. Según explica, el consumo habitual de fruta, verdura y legumbres se asocia con un menor riesgo de hipertensión y con niveles más bajos de colesterol, dos factores clave para la salud cardiovascular.

Aunque reconoce que "no sigue una dieta vegetariana porque le gusta el pescado", Abellán desmonta la idea de que la alimentación basada en vegetales se quede corta en proteínas. “Es completa. No la encuentras en un único alimento vegetal, pero si comes variedad, tienes todos los aminoácidos”.

Una dieta materna rica en proteínas vegetales y fibra favorece un microbioma infantil más saludable

Una dieta materna rica en proteínas vegetales y fibra favorece un microbioma infantil más saludable / Freepik

Según explica, la clave está en apostar por comida real, evitar los ultraprocesados y prestar especial atención a la vitamina B12. Además, alimentos como los garbanzos, la soja o la quinoa destacan por su buena calidad proteica, ya que aportan todos los aminoácidos esenciales en proporciones adecuadas.

Noticias relacionadas y más

Esto no solo ayuda a mantener un peso estable, sino que también contribuye a frenar el envejecimiento celular y a reforzar el sistema inmunitario de forma natural.

TEMAS

  1. Tchouaméni manda al hospital a Valverde en una nueva pelea 'muy grave' en el vestuario del Real Madrid
  2. Salen a la luz los trapos sucios del Real Madrid: 'Algunos jugadores se hacían los dormidos en las sesiones tácticas de Xabi Alonso
  3. Última hora sobre la pelea Valverde - Tchouaméni, en directo: polémica en el vestuario del Real Madrid
  4. Ya es oficial: El BOE confirma la ayuda de 100 euros para propietarios de perros en esta comunidad de España
  5. Lluvia de millones en primas por el título de LaLiga del Barça
  6. Comunicado oficial del Real Madrid ante la crisis en el vestuario
  7. Terremoto Vlahovic: planta a la Juve y espera al Barça
  8. Luis Enrique (55 años): 'Mis padres fueron y siguen siendo mi mayor ejemplo de lucha, trabajo y sacrificio por una familia

José Abellán, cardiólogo: "Todos los estudios apuntan a que los mejores alimentos son los vegetales. El aporte proteico es completo y reduces del todo tu colesterol"

José Abellán, cardiólogo: "Todos los estudios apuntan a que los mejores alimentos son los vegetales. El aporte proteico es completo y reduces del todo tu colesterol"

El Real Madrid impone una sanción económica de quinientos mil euros a Valverde y a Tchouaméni

Algunos convencen y otros generan dudas: así han rendido los fichajes de invierno del Barça Atlètic

Algunos convencen y otros generan dudas: así han rendido los fichajes de invierno del Barça Atlètic

Reaparece Fede Valverde con una gorra tras el incidente

Reaparece Fede Valverde con una gorra tras el incidente

Así queda la clasificación general de la Vuelta a España Femenina 2026 tras la etapa 6

Así queda la clasificación general de la Vuelta a España Femenina 2026 tras la etapa 6

El Real Madrid se reúne con los agentes de Mourinho para sellar su vuelta

El Real Madrid se reúne con los agentes de Mourinho para sellar su vuelta

Los 96 segundos fatídicos de Ángel Hidalgo en el Estrella Damm Catalunya Championship

Los 96 segundos fatídicos de Ángel Hidalgo en el Estrella Damm Catalunya Championship

El Ajax aprieta para que Míchel sea su entrenador la próxima temporada

El Ajax aprieta para que Míchel sea su entrenador la próxima temporada