José Abellán Alemán, internista: "Si no te mueves nada, esto es lo primero que debes hacer"

Soy consciente de que empezar a hacer ejercicio después de años de sedentarismo puede parecer un reto inalcanzable. Sin embargo, el mensaje de José Abellán Alemán, experto en prevención cardiovascular, es claro y tranquilizador: no es necesario hacer grandes esfuerzos para comenzar a mejorar tu salud.

"Si una persona no se mueve nada, lo que tiene que empezar es andar", explica el internista con una contundencia inusitada.

Frente a la creencia de que solo el ejercicio intenso genera beneficios, la evidencia médica demuestra que pequeños cambios ya marcan la diferencia. Y por eso no debemos dejar de andar por pensar que no ayuda. Todo lo contrario.

Uno de los errores más frecuentes, según el experto, es proponerse objetivos demasiado ambiciosos desde el inicio. Apuntarse al gimnasio varios días por semana o intentar correr largas distancias suele acabar en frustración o abandono. Por eso, insiste en que la clave está en la progresión.

Caminar 3 minutos rápido y 3 minutos lento durante media hora puede ser más beneficioso que hacer 10.000 pasos al día. / Sport

Caminar se presenta como la mejor puerta de entrada al ejercicio. Es accesible, gratuita y adaptable a cualquier nivel físico. Además, permite aumentar la intensidad poco a poco sin un riesgo elevado de lesión.

¿Y qué hay de los famosos 10.000 pasos diarios? Abellán aclarar que no son un número mágico, aunque sí una referencia bastante buena a medio plazo. Alcanzar los 7.000 pasos ya supone beneficios importantes, sobre todo en personas sedentarias. A partir de ahí, se puede avanzar progresivamente.

Otro aspecto clave es entender que no es necesario hacer todo el ejercicio de una sola vez. "Todo suma", recalca. Varias caminatas cortas a lo largo del día pueden ser igual de efectivas que una sesión larga.

El especialista también recomienda introducir pequeños cambios en la rutina diaria: usar escaleras en lugar del ascensor, caminar más en los desplazamientos o dar paseos breves durante el día. Son gestos simples que, acumulados, tienen un gran impacto.