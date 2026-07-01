Jorge Lobo, entrenador personal, se pone serio con el mayor mito de perder grasa: "No es necesario hacer 100 abdominales al día"

Existen tres máximas a cumplir en cualquier proceso de pérdida de grasa: construir unos buenos hábitos alimentarios, descansar correctamente y entrenar de manera frecuente a lo largo de la semana.

No obstante, existen muchos mitos en relación a este último concepto, sobre todo, en cuanto a cómo reducir la grasa en la zona abdominal. Para mucha gente, lo ideal es hacer muchos abdominales, pero Jorge Lobo, entrenador personal, no está de acuerdo.

Según el experto, hacer 100 abdomniales al día no es algo que nos ayudará a reducir la grasa abdominal, sino que simplemente aumentará la capacidad de resistencia de dicha parte de nuestro cuerpo.

En este sentido, Jorge Lobo asegura que los abdominales funcionan al igual que cualquier otro músculo del cuerpo y, con tal de hacerlo crecer, es necesario que este descanse de forma correcta después de un entrenamiento.

Según el experto, se necesita de al menos 48 horas de recuperación para que el músculo regenere las pequeñas roturas que se producen en el entrenamiento, lo cual consta como factor clave para la pérdida de grasa.

Por tanto, lo ideal no es hacer muchos abdominales todos los días, ado que esto empeora el rendimiento general de la persona a la hora de entrenar y, por tanto, nos estancaremos más rápido, según varios estudios.

Por tanto, Jorge Lobo defiende que es esencial respetar los tiempos de regeneración que necesite nuestra zona abdomninal, dado que esta es la única manera de reducir el índice de grasa corporal en la zona.

Por otro lado, esto debe ser acompañado de una buena alimentación con la que encontremos un equilibrio entre obtener energía y reducir la carga calórica diaria para acelerar nuestro metabolismo.