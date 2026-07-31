Jordi Cruz (48 años): "Aprendí a cuidarme, a entender mi alimentación. A lo largo de la semana la mantengo muy bien, pero un día a la semana me permito un festival"

Jordi Cruz es uno de los cocineros más conocidos de España y, desde hace más de diez años, uno de los rostros más populares de la televisión gracias a 'MasterChef'. Sin embargo, en los últimos años el chef catalán también ha llamado la atención por el importante cambio físico que ha experimentado.

Hace un tiempo, Cruz decidió cambiar algunos de sus hábitos y afrontar el conocido reto de 'Men's Health' en 2014. Aquella experiencia acabó marcando un antes y un después en su vida, ya que le permitió perder alrededor de 18 kilos gracias a una combinación de ejercicio y una alimentación más equilibrada.

El cocinero siempre ha defendido la importancia de la constancia y del equilibrio. El objetivo del reto no era únicamente transformar su físico, sino encontrar una rutina que pudiera mantener con el paso del tiempo y que le ayudara a sentirse mejor.

Sobre este tema habló en una entrevista que concedió a SPORT, en la que repasó algunos de los momentos más importantes de su carrera y también explicó cómo ha cambiado su forma de relacionarse con la comida y con el deporte.

Jordi Cruz: "El león come gamba no fue un plato extraordinario" / l

El chef catalán aseguró haber encontrado el equilibrio perfecto entre la disciplina y los pequeños caprichos: "Aprendí a cuidarme, a entender mi alimentación. A lo largo de la semana la mantengo muy bien, pero un día a la semana me permito un festival".

A pesar de la falta de tiempo, el deporte se ha convertido en una parte fundamental de su vida, por lo que intenta mantener una rutina constante y aprovechar cualquier momento libre para entrenar.

"Yo ahora tengo poco tiempo, pero entreno de forma muy constante, muy metódica. Soy de los de dos o tres horitas a la semana bien hechas, entendiendo el cuerpo y cuidándolo", comentó en la entrevista con SPORT.

Noticias relacionadas

Jordi Cruz / n

Además, Jordi Cruz también reveló cuál es uno de los ejercicios que más practica en la actualidad: "Pues inclinación y andar rápido, que se ve que ahora es lo bueno. Y quemar la mala energía".