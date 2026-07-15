Jordi Benlliure, culturista: "Una preparación para una persona natural es mucho más dura que para quien use química"

El culturismo es una de las disciplinas deportivas que más dedicación requiere de parte de cada persona. Pero Jordi Benlliure, culturista profesional, lo tiene claro: quienes practican culturismo natural necesitan trabajar durante mucho más tiempo que quienes recurren a sustancias.

Las diferencias clave entre los culturistas naturales y aquellos que usan químicos

El profesional apunta que una persona que prepara su físico con el objetivo de competir en culturismo, y que en el proceso se vale de químicos, puede necesitar unas 16 semanas para completar el proceso. Puede que menos tiempo si la persona está en forma.

Este tiempo se debe a que hoy en día hay sustancias que ayudan a que el proceso de trabajo y recuperación sea mucho más llevadero. Y ahí es cuando presenta el contraste con los culturistas naturales: para conseguir resultados similares, es necesario un mínimo de seis meses "tirando por lo bajo."

La ausencia de ayudas químicas provoca que el proceso de preparación deba ser mucho más largo. Para Jordi, hay poca duda en cuanto a qué es más duro entre ambas opciones: esas diez semanas adicionales reflejan hasta qué punto la preparación natural exige más tiempo y constancia.

Además, el culturista también menciona la importancia de las diferencias de peso. Según Jordi, un culturista de 100 kilos dispone de mayor margen para comer y conservar masa muscular durante la preparación.

Kevin Hernandez, campeón del mundo de culturismo natural y parte del proyecto OCB Spain / @kevinhernandeznb

Dicho esto, Jordi recurre a una comparación muy gráfica: para el público, el culturismo natural es a Moto3 lo que el culturismo con química es a MotoGP. Ambas categorías tienen mérito, pero la mayoría de espectadores se siente atraída por la velocidad y la espectacularidad de la categoría reina.

Con esto el culturista no quiere decir que el culturismo natural no valga tanto la pena. Simplemente reconoce que la preparación con químicos llama más la atención a nivel visual, y al final es esa espectacularidad lo que acaba haciéndose más atrapante para el ojo general.

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Pero dejando a un lado esta comparativa, Jordi deja una frase que inevitablemente llama la atención: "trabajar 8 horas al día, por 5 euros, es duro." Una metáfora que explica muy bien el sufrimiento de dedicarse al culturismo de manera natural.

Mediante dicha metáfora, Jordi expresa que el proceso de obtención de masa muscular en una preparación natural es muy lento, requiere de una constancia increíble y los resultados no siempre pueden ser satisfactorios. Pero al final es una realidad del culturismo.

En definitiva, Jordi reconoce que el uso de sustancias permite alcanzar físicos más espectaculares en menos tiempo. Sin embargo, considera que el culturismo natural exige una preparación más larga, una constancia mucho mayor y una paciencia que rara vez recibe el mismo reconocimiento.