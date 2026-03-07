Jonathan y Henriette Albon firman un doblete histórico en la Classic de Transgrancanaria 2026

The North Face Transgrancanaria 2026 ya tiene una imagen para el recuerdo: el matrimonio formado por Henriette y Jonathan Albon dominó la Classic, la prueba reina de 125 kilómetros, en una edición de enorme exigencia y con el sello competitivo de las grandes citas del calendario internacional. La carrera, integrada en el circuito World Trail Majors, volvió a dejar una jornada de máximo nivel en Gran Canaria, con emoción, cambios de guion y un desenlace de prestigio.

En la categoría femenina, Henriette Albon volvió a imponer su ley y enlazó su segunda victoria consecutiva en la Transgrancanaria Classic. No fue un triunfo sencillo ni construido desde el inicio. La prueba arrancó con una Claudia Tremps muy agresiva desde Tenoya, marcando diferencias en los primeros compases y dejando claro que iba a pelear por todo. Su ofensiva inicial fue neutralizada en Fontanales por Katarzyna Dombrowska, que asumió el liderato en una carrera que todavía guardaba muchos giros.

La situación se apretó todavía más en El Hornillo, donde Henriette Albon alcanzó a Tremps y se colocó segunda. En ese momento, la polaca mandaba con unos seis minutos de ventaja sobre sus perseguidoras, mientras por detrás corredoras como Eleanor Davis, Robyn Cassidy, Mélanie Delasoie o Stephanie Case seguían en plena batalla contra la noche y el desgaste.

El punto de inflexión llegó en Tejeda, paso clave de la prueba en el kilómetro 80,5. Allí, Dombrowska apareció con una herida visible en la pierna derecha, un problema que terminaría provocando su retirada antes de la Degollada del Dinero. Henriette no desaprovechó la oportunidad: tomó el liderato, cambió el ritmo y empezó a abrir una brecha que fue creciendo hasta rondar los 20 minutos.

Por detrás, Claudia Tremps mantenía viva la pelea por el podio, pero el esfuerzo acumulado permitió el acercamiento de Mélanie Delasoie, que terminó alcanzándola en la lucha por la segunda plaza.

Mientras tanto, Henriette Albon no dio opción y cerró su exhibición con un tiempo de 15:16:33 para revalidar el título en la prueba estrella.

Henriette Albon celebrando su triunfo en la Transgrancanaria / CARLOS DÍAZ

La emoción quedó reservada para el pulso por detrás. Tremps reaccionó en el tramo final, se rehízo físicamente y alcanzó de nuevo a Delasoie. Ambas dejaron una de las instantáneas del día al correr emparejadas por el barranco y entrar juntas de la mano en meta, compartiendo la segunda posición con un tiempo de 16:49:20.

Claudia y Melanie entrando juntas en meta / CARLOS DÍAZ

Golpe sobre la mesa de Jon Albon

En hombres, la igualdad fue la gran protagonista durante buena parte de la madrugada y la mañana. Jonathan Albon regresó a Gran Canaria para ganar después de haberse quedado a las puertas del triunfo el año pasado.

El británico firmó una actuación de enorme solidez en una carrera de altísimo nivel, en la que durante horas marcharon juntos Hannes Namberger, Josh Wade y Tom Evans, cuatro especialistas de referencia en la ultradistancia.

El grupo cabecero se mantuvo compacto durante las primeras ocho horas, con diferencias mínimas y tensión competitiva constante. La dureza de la noche acabó castigando a Tom Evans, uno de los favoritos, que tuvo que abandonar en la Degollada de Las Palomas tras unas ocho horas y media de esfuerzo. Ahí la carrera quedó reducida a un pulso a tres bandas entre Albon, Namberger y Wade, con Borja Fernández consolidado en la cuarta posición.

Jon Albon, ganador de la Transgrancanaria 2026 / CARLOS DÍAZ

Jonathan Albon terminó rompiendo la carrera en el momento decisivo. Llegó con margen a la presa de Ayagaures y defendió su ventaja hasta meta para imponerse en 12:58:08.

Por detrás, Namberger logró abrir hueco sobre Wade en el tramo final y selló el segundo puesto en su debut en la isla con 13:03:10, mientras el británico repitió tercera plaza con 13:07:54.

El podio masculino de la Classic de la Transgrancanaria con Namberger, Albon y Wade / Carlos Díaz

Borja Fernández fue el mejor español con 13:34:08, y Estanislao Rivero acabó como mejor residente canario en la 17ª posición provisional.

The North Face Transgrancanaria es una carrera organizada por Arista Eventos que cuenta con el patrocinio del Cabildo de Gran Canaria, a través de Turismo de Gran Canaria y el Instituto Insular de Deportes; el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a través del Instituto Municipal de Deportes; el Ayuntamiento de Teror y el Ayuntamiento de Tejeda.