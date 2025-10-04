Jonathan Albon reina en la Salomon Ultra Pirineu y el catalán Marc Bernades, segundo

Se cumplieron todos los pronósticos en la prueba reina de la Salomon Ultra Pirineu 2025 con inicio y final en la localidad de Bagà. El británico Jonathan Albon se impuso con una abrumadora superioridad en la exigente prueba de 102,5 kilómetros al resto de participantes y confirmó su papel de favorito en una meta que respiró ambiente de gala durante todo el fin de semana con miles de visitantes y amantes del trail abarrotando las calles de esta localidad de 2.200 habitantes para vivir de cerca la llegada de los casi 2.000 participantes que compitieron este sábado 4 de octubre.

El corredor de The North Face, que acabó segundo en la Transgrancaria de este año y tuvo que abandonar la UTMB de Mont-Blanc, se rehizo a tiempo para cerrar su temporada con un excelente triunfo en la ultra pirenaica que vio modificado su recorrido a la altura del refugio del Niu d'Àliga (1,5 kilómetros más y 150 metros de desnivel positivo). Albon, que fue de menos a más en el tramo inicial de la prueba, progresó de la décima a la primera posición en el punto de avituallamiento de Prat d'Aguiló y ya no abandonaría esa posición hasta la línea de meta, donde llegó con 10:40:02.

Marc Bernades Ollé, que acabó quinto en las dos últimas ediciones de esta prueba, cruzó la meta en la segunda posición con un tiempo de 10:44:01 y lo hizo también siendo el mejor catalán en competición.

Nada más llegar, emocionado y exhausto, resumió su sentimiento con sinceridad: “He dado lo mejor de mí y me he sentido muy bien”. Minutos después, amplió sus sensaciones con palabras que reflejan su vínculo con la prueba: “Es la ultra de casa y la quiero mucho. No es mi distancia, pero la he hecho tantas veces que había soñado con este podio. Sabía que con Albon era complicado ganarlo”.

A sus 35 años, Bernades vive el mejor momento de su carrera deportiva. En 2025 ha completado una temporada excelente con victoria en el Ultra Sud Canigou Montagne (70 km), tercera posición en el Ultra Trail Bosques del Sur, séptimo puesto en la Tenerife Bluetrail by UTMB (73 km) y participación destacada en la OCC del UTMB Mont-Blanc, donde se midió a la élite mundial.

La luchada tercera posición en la SUP fue para el tarraconense Julen Calvó, que llegó a una hora y 23 minutos de Albon para cerrar el podio masculina en la prueba reina del fin de semana.

Miquel Corbera y Marta Pérez vencen en la Marató Ultra Pirineu

El catalán Miquel Corbera se proclamó campeón de la Marató de la Salomon Ultra Pirineu 2025 con un tiempo de 3:46:31 tras una exhibición de fuerza y control en los senderos del Parque Natural del Cadí-Moixeró.

El de Montornès del Vallès no abandonó la primera posición de la prueba desde el primer punto de control en el Rebost y le sacó una diferencia de ocho minutos a Pablo Bautista, segundo clasificado. Por su parte, el también catalán Genís Porqueras completó el podio a diez minutos de Corbera.

Pablo Bautista, Miquel Corbera y Genís Porqueras, el podio masculino de la Marató / CHEMA VELASCO

En la prueba femenina, el triunfo final fue para Marta Pérez tras una actuación sobresaliente. La campeona de la Mitjà en 2019 llegó en tercera posición al Niu el punto más alto de la prueba en el kilómetro 16, y desde ahí, remontó hasta la primera posición para imponerse con un tiempo final de 4:46:47. En segunda posición cruzó la meta Leire Fernández a tres minutos de la madrileña. La primera catalana en la meta de la Marató fue Gisela Carrión. La de Sant Pere de Ribes acabó tercera a cinco minutos de Pérez.

Leire Fernández, Marta Pérez y Gisela Carrión / CHEMA VELASCO

La SUP se cierra con la Mitjà Marató este domingo

La Salomon Ultra Pirineu 2025 cierra este domingo 5 de octubre el intenso fin de semana de trail en Bagà con la Mitja Pirineu 21K.

Con salida a las 9:30h desde la Plaza Porxada, 1.000 corredores afrontarán una media maratón de alta montaña que rodea enclaves tan icónicos como el Pedraforca, la Serra d’Ensija y el Comabona.

El recorrido de la Mitjà de la SUP 2025 / SALOMON

En el apartado masculino, sin el baganés Jan Torrella, el foco recaerá sobre el catalán Jan Margarit, el francés Killian Allaire u otros nombres como Adrián Ivars, Gontzal Murgoitio y Aniol Pujiula, todos con capacidad para pelear por el podio como Marcos López, Biel Sagués y Lluís Puigvert.

En la categoría femenina, que se presenta más abierta que nunca, la corredora con mayor ranking en la salida es Maria Chica, que ganó la Transvulcania en su salto a la élite el pasado mes de mayo. Su gran rival será Núria Llansó, entre otros grandes nombres que buscarán cruzar la meta de Bagà en lo más alto.