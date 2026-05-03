Jonatan Arobes y Nuria Gil, campeones de España de Carreras de Montaña Classic

La localidad palentina de Aguilar de Campoo ha vivido una gran jornada de domingo con la disputa del Campeonato de España de Carreras de Montaña Classic, que ha coronado como nuevos campeones de España absolutos a Jonatan Arobes y Nuria Gil.

Una jornada mucho más benévola que la del día anterior, cuando la Subida Vertical se vio obligada a recortar su recorrido en la parte final debido a las condiciones climatológicas. En esta ocasión, el epicentro se situó en Aguilar de Campoo, con salida desde la Plaza de España, en un entorno privilegiado con la Colegiata de San Miguel como telón de fondo.

Carrera masculina: Arobes completa el doblete

A las 9:30 se dio la salida a la prueba absoluta, sub23 y máster masculina, con un recorrido de 16 km y 700 m de desnivel positivo, en un circuito de dos vueltas. La carrera comenzó muy rápida y pronto, en la subida al castillo de la localidad —un tramo serpenteante con escaleras y vistas panorámicas—, se situó en cabeza el asturiano Jonatan Arobes (segundo en la Subida Vertical), seguido del andaluz Javier Gutiérrez (3º en la SV), mientras el valenciano Adrián Ivars trataba de enlazar desde atrás.

Tras una primera subida exigente y un tramo boscoso, Arobes mantuvo un sólido ritmo, con sus rivales a la expectativa. En el primer bucle cercano a la población, Arobes y Gutiérrez marchaban en cabeza, con Ivars en tercera posición y el sub23 Marcos López acercándose progresivamente.

En la siguiente subida, Ivars logró contactar con los dos líderes, formando un trío que se mantuvo durante varios kilómetros. Sin embargo, en la última subida de la primera vuelta, corta pero muy dura, Ivars superó a Gutiérrez, mientras Arobes continuaba firme en cabeza, aumentando poco a poco su ventaja.

Al inicio de la segunda vuelta, Arobes contaba con entre 10 y 15 segundos sobre Ivars, consolidado en la segunda plaza, con Gutiérrez tercero. Por detrás, destacaba la progresión del máster M40 José Antonio Bellido, cuarto, seguido de Marcos López (5º). El líder, con un ritmo constante y sin acusar el esfuerzo del día anterior, fue ampliando su renta hasta situarse con unos 20 segundos de ventaja a falta de aproximadamente 3 km.

En la última subida, Ivars logró recortar diferencias hasta situarse a unos 10 segundos, mientras Gutiérrez sufría pero resistía en la lucha por el podio. Jonatan Arobes (Independiente) cruzó la meta en 1:10:36, proclamándose campeón de España. Adrián Ivars (CA Gandía-Alpesa) fue segundo con 1:11:01, y Javier Gutiérrez (Club Alpino Benalmádena) completó el podio con 1:11:38.

Jonatan Arobes, junto con Javier Gutiérrez y Adrián Ivars en la meta / RFEA | Diego de la Iglesia

Por equipos, el Club Atletismo Albacete se alzó con el título absoluto. En categoría sub23, Marcos López (Atletismo Albacete), con 1:12:28, logró su segundo oro del fin de semana, tras el conseguido el sábado en la Subida Vertical.

Carrera femenina: Nuria Gil regresa al trono cinco años después

A las 11:45 se dio la salida a la prueba femenina, con un amplio abanico de aspirantes al podio, entre ellas la vigente campeona Onditz Iturbe, así como Ana Hernández y Laura Figueiredo, campeona y subcampeona de la Subida Vertical.

Sara García Domingo lideró el primer tramo urbano, pero antes de afrontar la subida al castillo, Nuria Gil —campeona de España en esta modalidad en 2021— tomó el mando con inteligencia. Tras ella se situaron Laura Figueiredo y Ana Hernández.

Tras el primer gran ascenso, Nuria abrió hueco con 10 segundos de ventaja sobre Laura y 30 sobre Ana. Las posiciones se mantuvieron estables durante buena parte de la carrera. En el km 8, Nuria ampliaba su renta hasta los 34 segundos sobre Laura, con Carrodilla Cabestre (campeona sub23 en la SV) cuarta, seguida por Ainhoa Sanz.

En el km 12, Nuria consolidaba su liderato con 40 segundos sobre Laura y un minuto sobre Ana. La carrera se decidió definitivamente en la última subida, muy exigente, que obligó a muchas corredoras a afrontarla andando.

Nuria Gil gestionó perfectamente su ventaja y, tras un emotivo instante al abrazarse con su familia en el tramo final, cruzó la meta en 1:21:49, proclamándose campeona de España. Laura Figueiredo (CE Penedès) fue segunda con 1:22:22 y Ana Hernández (Atletismo Albacete) tercera con 1:23:55.

"Ha sido una carrera rápida y muy muscular, donde he querido controlar el ritmo, caminando en las subidas y corriendo en los tramos favorables. Estoy muy contenta, también por el nivel de mis rivales, que renuevan el panorama nacional. Tras salir de una reciente lesión, decidí hace una semana venir a competir aquí y me siento muy sorprendida por este triunfo" Nuria Gil, campeona de España de carreras de montaña

Por equipos, el título absoluto fue para el CE Penedès. En categoría sub23, Carrodilla Cabestre (Zenit Atleet-La Mafia) volvió a imponerse, repitiendo el triunfo de la jornada anterior en la Subida Vertical.

Campeones en categorías menores