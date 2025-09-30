Joma, protagonista en el ultratrail más duro del mundo con la 360º The Challenge Gran Canaria

La marca española Joma será por segundo año consecutivo patrocinador técnico oficial de la 360º The Challenge Gran Canaria, una de las pruebas más extremas del planeta, que celebrará su décima edición del 5 al 9 de noviembre de 2025 con salida y meta en Tejeda.

El acuerdo con Arista Eventos consolida la presencia de Joma en el trail de ultradistancia, aportando equipamiento de alta calidad a los 120 corredores confirmados de 23 nacionalidades, además del staff y voluntarios. Se trata de un reto único: 264 kilómetros, 12.786 metros de desnivel positivo, sin balizar y con el recorrido secreto hasta diez días antes del inicio. Los participantes deberán guiarse por cartografía y GPS, con cinco bases de vida repartidas por la isla.

La décima edición viene marcada por un récord de participación femenina, con 11 atletas inscritas. Entre ellas, la francesa Claire Bannwarth, cinco veces campeona y gran favorita para lograr su sexta victoria; la alemana Katharina Hartmuth, tercera en la UTMB y vencedora del Tor des Géants; y la suiza Anita Lehmann, otra de las referentes mundiales del ultratrail.

"Contar con una marca de la calidad y prestigio de Joma nos permite ofrecer a los participantes el mejor material para afrontar este desafío", destacó Wendy Cruz, directora de la carrera.

Joma llega reforzada por los buenos resultados de sus atletas en pruebas de Arista Eventos como la Transgrancanaria, donde Gemma Arenas, Robert Pkemoi, Tiago Vieira o Beatriz Parrón firmaron actuaciones destacadas en 2025.

Fundada en 1965, Joma se ha convertido en la marca deportiva española más importante y una de las diez más relevantes del mundo, presente en más de 140 países y con filiales en Estados Unidos, Italia, China, Alemania, México, Brasil, Reino Unido y Panamá. Su apuesta se extiende a disciplinas como tenis, atletismo, trail, fútbol y fútbol sala, donde es líder mundial en patrocinios.

La 360º The Challenge Gran Canaria está organizada por Arista Eventos, con apoyo institucional del Cabildo de Gran Canaria, Gobierno de Canarias, Ayuntamiento de Tejeda y varios patrocinadores privados.