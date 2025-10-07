Joma y la Behobia dan a conocer la camiseta oficial de la 60ª edición
Joma y la Behobia - San Sebastián lanzan la camiseta oficial de la carrera bajo el lema “50/50 Egin dezagun posible” (Hagámoslo posible), equipada con tecnología de vanguardia para superar la famosa prueba con éxito
Unas semanas antes de que se celebre la primera edición de la Behobia - San Sebastián con Joma como patrocinador técnico oficial de la carrera, ambas partes dan a conocer cómo será la camiseta oficial de este año. Su diseño exclusivo, inspirado en el lema de la 60ª edición, “50/50 Egin dezagun posible” (Hagámoslo posible), cuenta con beneficios que no pasarán desapercibidos por sus corredores/as: su ligereza extrema y su alta transpirabilidad.
Fabricada con materiales de última generación, se ha creado específicamente para optimizar la velocidad y comodidad durante la competición. Su estructura innovadora maximiza la transpirabilidad y la libertad de movimiento, asegurando que los/as corredores/as se mantengan frescos/as y cómodos/as incluso en los tramos más exigentes.
Por otro lado, el diseño especial de esta edición busca poner el colofón al ambicioso proyecto B/SS 505025 que se inició hace 8 años y que gira en torno a una serie de estrategias centradas en la igualdad. El lema de la camiseta es un claro mensaje en el que el cambio debe venir de la sociedad y que entre todos/as podemos hacerlo posible. Por eso, la camiseta será un símbolo para los y las participantes, quienes la lucirán durante una jornada del próximo 9 de noviembre.
