Joe Delaney, entrenador personal: "El error de mucha gente es seguir entrenando igual con 50 que con 25"

Es una realidad irremediable: no se puede entrenar de la misma forma cuando se tiene 25 años que cuando se tiene 50. Ese es el mensaje que quiere hacer entender Joe Delaney, un entrenador personal que ha hablado acerca de cómo adaptarse al paso del tiempo.

El entrenador señala así que, en efecto, es importante mantener la rutina de ejercicio con el paso de los años. Pero más allá de la intensidad, la clave se encuentra en entender cómo se debe aplicar el pertinente esfuerzo.

Delaney aclara que el problema de pretender entrenar igual a los 50 que tiempo atrás es que el cuerpo no se recupera de la fatiga de la misma manera. Por ello, entrenar 'a lo bruto' pierde mucha eficacia.

Más allá que perseguir el máximo rendimiento, el entrenador personal argumenta que lo verdaderamente importante es mantener una constancia. Con esta, se mejora fuerza, salud y movilidad, que son muy relevantes con la edad.

Ejercicio en personas mayores / sport

Por lo tanto, Delaney sugiere que los ejercicios de fuerza y movilidad pasan a ser lo más importantes con el tiempo. Y no solo eso: es primordial ejecutarlos con buena técnica y ofrecer al cuerpo una recuperación adecuada.

En lo que también insiste es en que al hacerse mayor no hay que entrenar más para mantener el estado de forma. Controlar el volumen y el esfuerzo son lo que determina que un entrenamiento pueda ser beneficioso, y no tanto lo al límite que se pueda llevar al cuerpo.

Al final, la lectura que da Delaney es que el ejercicio por la estética pasa a un segundo plano en edades más avanzadas. En su lugar, lo más relevante pasa a ser asegurarse de que toda rutina ayuda a que la persona se mantenga en buena salud.

Así que ya sabes, si empiezas a notar que la rutina de hace unos años se te hace cada vez más cuesta arriba, es momento de replantearse cómo trabajas tu cuerpo. Porque llegar fuerte a cierta edad no depende de cuánto castigas tu cuerpo, sino de cuánto tiempo consigues mantenerlo funcionando bien.