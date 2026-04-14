Joe Delaney, entrenador, sobre la hipertrofia: "El objetivo principal de tu programa debe ser distribuir la fatiga"

La hipertrofia es un término que describe el aumento del tamaño de las células musculares. En otras palabras, se traduce en un mayor volumen y fuerza del músculo. Para conseguirla, debe producirse una adaptación del entrenamiento de fuerza.

No es nada fácil desarrollar músculo, por lo que hay varios especialistas que utilizan su experiencia para ofrecer consejos en redes sociales. En este contexto, la revista Men's Health ha hablado con el entrenador personal Joe Delaney.

El experto fitness ha explicado al citado medio cómo se puede ajustar la programación para conseguir masa muscular con menos series: "A medida que envejecemos, es cada vez más importante perfeccionar cómo y dónde aplicar ese esfuerzo".

En primer lugar, el entrenador habla sobre la importancia de entrenar cerca del fallo para el crecimiento muscular: "Realizar series cerca del fallo es importante. Pero lo que a menudo se pasa por alto es cuán cerca está ese fallo de lo que sería si llegaras al gimnasio fresco".

Grupo de personas en un gimnasio / .

Delaney explica que si quieres un alto rendimiento de la inversión debes estar dentro de un "umbral razonable" de tus límites estando fresco. Es decir, "el objetivo principal de tu programa debe ser distribuir la fatiga". De esta forma, recomienda organizar los ejercicios preservando el rendimiento.

En este sentido, el entrenador afirma que los distintos ejercicios y sus variaciones hacen que algunas zonas del músculo crezca más que el resto. Asimismo, distribuir el entrenamiento entre diferentes variaciones podría ser más efectivo que acumular series de un solo movimiento.

"Esto significa que es mejor hacer menos series de más ejercicios diferentes, incluso trabajando el mismo músculo, porque estamos distribuyendo la fatiga entre diferentes zonas musculares", insiste el entrenador para Men's Health.

Por último, Delaney señala que lo más importante para entrenar sigue siendo mantener la constancia, sin importar la edad: "Aunque empieces a levantar pesas a los 30, 40 o 50 años, lo más importante a cualquier edad sigue siendo la constancia a largo plazo".