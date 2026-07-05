Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tour de Francia hoyCuadro MundialOyarzabalEtapa 2 Tour de FranciaClasificación Tour de FranciaPartidos Mundial hoyManuelTopuriaToni NadalMercado Fichajes hoyMundial 2026Cuándo juega EspañaMáximos goleadores EspañaGoleadores Mundial 2026Ayuda mensual CatalunyaAire acondicionadoLey de Propiedad HorizontalJosema BeastBrahim MálagaCalendario partidos gratis Mundial 2026Noticias BarçaCalendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Calculadora MundialGraviteo
instagramlinkedin

Longevidad

Joan Vaello (100 años): "Cada día me levanto a las 7, tomo un vaso de agua y desayuno un pastelito, una ensaimada o un cruasán"

El hombre, que acaba de cumplir un siglo de vida, revela los hábitos con los que comienza cada día y que ha mantenido durante décadas

joan vaello

joan vaello

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Ramón Gutiérrez

Ramón Gutiérrez

Joan Vaello recibe a quien llama a su puerta rodeado de pinturas, poemas y recuerdos que reflejan toda una vida. Acaba de cumplir 100 años, pero sorprende por la energía con la que habla, la ilusión con la que recuerda el pasado y, sobre todo, por las ganas que sigue teniendo de crear y aprender cada día.

Lejos de llevar una vida sedentaria, mantiene una rutina marcada por la creatividad. Continúa llenando cuadernos con dibujos y versos, dedica tiempo a observar todo lo que ocurre a su alrededor y conserva una curiosidad que parece no haber cambiado con el paso de las décadas.

100 años y esto es lo que toma para desayunar

Su forma de entender la vida transmite una naturalidad difícil de encontrar. A lo largo de un siglo ha sido testigo de algunos de los momentos más importantes de la historia reciente. Ha vivido una guerra, ha afrontado la pérdida de personas muy cercanas y ha visto cómo Barcelona, la ciudad en la que nació y ha permanecido toda su vida, cambiaba por completo hasta convertirse en la que conocemos hoy.

Sin embargo, cuando la conversación gira hacia conceptos como la longevidad o el envejecimiento activo, Joan no habla de teorías ni de grandes fórmulas. Su respuesta es mucho más sencilla y cotidiana.

Para él, todo empieza al levantarse cada mañana, beber un vaso de agua, mirarse al espejo y seguir adelante. También insiste en la importancia de escuchar al cuerpo, mantener la mente ocupada y no perder nunca las ganas de hacer cosas, independientemente de la edad.

Su historia demuestra que cumplir 100 años no solo significa acumular experiencias, sino también conservar la capacidad de disfrutar de las pequeñas rutinas y encontrar motivos para seguir creando, compartiendo y mirando el mundo con la misma curiosidad de siempre.

Noticias relacionadas y más

Y es que como comenta recientemente, su desayuno es de lo más increíble, ya que incluso a su avanzada edad, es capaz de desayunar una ensaimada o un pastelito, pero obviamente con un control.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Manuel: 'Vivo en la calle teniendo un trabajo. Prefiero dormir en la calle y poder comer que estar en una habitación y no hacerlo
  2. Así queda el cuadro del Mundial 2026 en octavos: cruces, selecciones clasificadas y rival de España
  3. Ilia Topuria, antes de su derrota ante Justin Gaethje: 'Lo único que sé es que todo lo que me va a pasar de aquí en adelante va a ser maravilloso
  4. Ancelotti sorprende a todos con la decisión sobre Raphinha
  5. Las opciones de fichar a Rafa Leao pasarían por la 'fórmula Rashford'
  6. Hamza Abdelkarim sigue creciendo en el Mundial y jugará contra Messi en octavos
  7. El Barça, con un ojo en la situación de Pablo Torre
  8. El Madrid amenaza el fichaje de Bonga por el Barça de basket

Marta Mitjans ya es la quinta española de la historia... ¡con 19 años!

Marta Mitjans ya es la quinta española de la historia... ¡con 19 años!

Joan Vaello (100 años): "Cada día me levanto a las 7, tomo un vaso de agua y desayuno un pastelito, una ensaimada o un cruasán"

Joan Vaello (100 años): "Cada día me levanto a las 7, tomo un vaso de agua y desayuno un pastelito, una ensaimada o un cruasán"

Este es el vídeo que el Madrid publicó de Dumfries para enamorar a su afición

Etapa 3 del Tour de Francia 2026: perfil, recorrido, horario y dónde ver la salida en Granollers gratis por TV y en directo

Etapa 3 del Tour de Francia 2026: perfil, recorrido, horario y dónde ver la salida en Granollers gratis por TV y en directo

Carlos Llull, experto en aires acondicionados: "El gasto no depende únicamente del tiempo que el aparato permanece encendido..."

Carlos Llull, experto en aires acondicionados: "El gasto no depende únicamente del tiempo que el aparato permanece encendido..."

Marsch justificó la ausencia de Alphonso Davies: "No queríamos correr riesgos innecesarios"

Icardo y Jensen destronan a Triay y Brea tras una lección de pádel en Burdeos

Icardo y Jensen destronan a Triay y Brea tras una lección de pádel en Burdeos

Safiullin le sacó una sonrisa a Djokovic con este comentario antes de salir a la pista