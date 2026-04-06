Jimmy Gressier vuelve a hacer historia: récord de Europa en 5K con un brutal 12:51 y sus KIPRUN personalizadas

Jimmy Gressier lo ha vuelto a hacer. El atleta francés firmó el pasado sábado 4 de abril una nueva página en la historia del fondo europeo al imponerse en la Urban Trail Lille 5K con un tiempo de 12:51, registro con el que mejora en seis segundos su anterior récord continental logrado en 2025.

Gressier eligió Lille, un lugar estrechamente vinculado a su trayectoria y también al origen de KIPRUN, para atacar de nuevo el crono. Lo hizo en un escenario de máximo nivel, rodeado de rivales competitivos y con el impulso de un público entregado. El resultado fue una actuación rotunda: victoria, récord de Europa y una nueva confirmación de que el francés sigue ampliando sus límites.

Tras cruzar la meta, el corredor puso en valor el contexto del récord: "Establecer un nuevo récord europeo aquí en Lille, ante mi familia y mis amigos más cercanos, es algo difícil de expresar con palabras".

Gressier también dejó claro que este paso no llega por casualidad. Detrás del 12:51 hay una búsqueda milimétrica de mejoras, un trabajo compartido con KIPRUN para optimizar cada detalle de su preparación y de su material de competición.

El francés ya se había convertido en el primer europeo en bajar de los 13 minutos en 5 km en ruta gracias a su 12:57 de 2025. Ahora va un paso más allá con una marca que consolida su dominio continental en la distancia y que refuerza su proyección internacional. Lejos de conformarse, su mirada ya apunta a un objetivo mayor: los Juegos Olímpicos de 2028.

Gressier posando con su zapatilla KIPRUN / DECATHLON

Una zapatilla hecha a medida para Gressier

En ese proceso también ha tenido peso el desarrollo técnico de su equipamiento. KIPRUN trabajó junto al atleta en un kit aerodinámico de competición hecho a medida, diseñado a partir de un escaneo 3D completo de su cuerpo y validado en túnel de viento para reproducir condiciones reales de carrera. El objetivo era claro: reducir la resistencia al aire y convertir la ropa en una herramienta de rendimiento.

Noticias relacionadas

"En este nivel, el rendimiento se reduce a los detalles", explicó Robin Saint Ghislain, ingeniero textil de KIPRUN. Esa idea resume perfectamente lo ocurrido en Lille. Porque sobre el papel, seis segundos pueden parecer poco. En la élite mundial del 5K, son una diferencia gigantesca. Y Jimmy Gressier, una vez más, encontró la manera de convertir esos pequeños márgenes en un récord histórico.