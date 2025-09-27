El estadounidense Jim Walmsley, campeón mundial de trail en Canfranc

Jim Walmsley volvió a demostrar por qué es una de las grandes figuras del trail mundial. El estadounidense se proclamó campeón de la Long Trail en Canfranc con una actuación sobresaliente, dominando desde el inicio y dejando una exhibición de fuerza y clase en un recorrido tan exigente como espectacular (82 kilómetros y 5.000 metros de desnivel positivo).

Con su zancada inconfundible y una estrategia impecable, Walmsley impuso un ritmo inalcanzable para sus rivales y firmó una victoria de enorme prestigio en los Pirineos aragoneses en 8 horas, 35 minutos y 11 segundos.

Jim, que no soltó la primera posición desde Formigal en el kilómetro 29, dejó atrás a la pareja de franceses formada por Benjamin Roubiol y Louison Coiffet, que entraron juntos en segunda y tercera posición a casi 11 minutos del 'yankee' para completar el podio masculino.

Jim Walmsley, justo tras la salida desde la estación de Canfranc / WMTRC

Con el triunfo de Walmsley, Estados Unidos rubricó el primer oro del día en esta cita mundialista cruzando la línea de meta exhultante.

Domingo de Classic y de Sub20

El Mundial de Trail de Canfranc cerrará su programa el domingo 28 de septiembre con una doble cita de gran tradición. La mañana arrancará con la U20 Classic, la modalidad destinada a los sub-20, sobre un trazado de unos 8 kilómetros que pondrá a prueba la proyección de las jóvenes promesas. España presentará un equipo masculino con Ekain Fernández, Carlos García, Yeray Hernández y Gerard López, mientras que Mar Espartero, Inés Herault, Laura Ordiales y Nadia Soto lo harán en la femenina. Una oportunidad única para medir el futuro del trail nacional frente a las mejores selecciones del mundo.

El broche llegará con la Classic senior, una prueba de 14 kilómetros que mantiene la esencia más pura del atletismo de montaña, con continuas subidas y bajadas explosivas que garantizan emoción hasta la meta.

En esta disciplina, España también contará con una presencia destacada: Alex García, Ibai Larrea, Ïu Net y Jan Torrella, mientras que en categoría femenina defenderán los colores nacionales Dalia Alonso, Claudia Estévez, Júlia Font y Onditz Iturbe. Una jornada que promete espectáculo y que puede dejar un gran balance para la delegación española en Canfranc.