Jim Walmsley se apunta a la OCC, la carrera más explosiva del UTMB

En el mundo del trail, pocas carreras concentran tanta intensidad en tan poco margen como la OCC. Con sus 57 kilómetros y 3.500 metros de desnivel positivo, es el equivalente a un 1.500 en atletismo… pero a escala alpina. Este jueves 28 de agosto, desde las 8:15 de la mañana, Orsières volverá a ser el punto de partida de un recorrido que roza la frontera franco-suiza y que condensa lo mejor de la cordillera: valles glaciares, pasos de alta montaña y un descenso final hacia Chamonix donde los puestos de podio se deciden por segundos.

El trazado mantiene intacta su esencia: Val d’Entremont, Champex-Lac, Trient, el Col de Balme a 2.204 metros y, como último muro, la subida a La Flégère. Desde allí, los corredores solo tendrán que dejarse llevar —si las fuerzas lo permiten— hasta la mítica recta de meta en Chamonix. Un terreno que combina largas subidas sostenidas, bajadas técnicas y zonas rápidas donde las piernas arden y el corazón se dispara.

El gran duelo: Antonio Martínez contra Jim Walmsley

La nómina masculina es un auténtico cartel de lujo. El español Antonio Martínez, segundo en 2022 y 2023, llega con la etiqueta de “rey sin corona” de la OCC. Este año ha afinado su preparación en Font-Romeu y Chamonix, con un objetivo claro: ganar. Enfrente, nada menos que Jim Walmsley, vigente campeón del UTMB y leyenda viva del ultratrail americano. El estadounidense cambia las 100 millas por esta distancia explosiva con el Mundial de Canfranc en el horizonte. Un giro estratégico que añade morbo y táctica a la cita.

Junto a ellos, una legión de candidatos: Davide Magnini, Nadir Maguet, Luca Del Pero, Joaquín López, Petter Engdahl, Adam Peterman o Hannes Namberger. Todos con argumentos para dinamitar la carrera desde el primer puerto.

Armada española en busca de gloria

Más allá de Antonio Martínez, la presencia española es masiva y ambiciosa. Aritz Egea, top 5 en 2024; Yoel de Paz, incógnita tras su caída en Zegama; Marcos Ramos, Miguel Benítez, Dimas Pereira, Genis Porqueras o veteranos como Eugeni Gil y Pere Rullan. Cada uno con su estilo, pero todos con capacidad de colarse en la batalla final si la carrera se rompe.

Categoría femenina: la incógnita de Sara Alonso y el regreso de Maude Mathys

En mujeres, Miao Yao defiende el título con la solvencia que da haber ganado también en la CCC y en la PDA. La china tendrá oposición de primer nivel: Joyline Chepngeno, doble campeona de Sierre-Zinal; la suiza Maude Mathys, que debuta en la OCC tras un doblete en Transvulcania; y Judit Wyder, una de las corredoras más consistentes del circuito.

El interés se multiplica con la incógnita de Sara Alonso, que hace un mes sufrió un accidente con una vaca y llega sin saber hasta dónde podrá rendir. Rosa Lara, Ikram Rharsalla, Gisela Carrión o Anna Comet completan un bloque español con opciones de meterse en el top 10.

Claves para seguir la carrera

Salida : jueves 28 de agosto, 8:15 h desde Orsières.

: jueves 28 de agosto, 8:15 h desde Orsières. Distancia y desnivel : 57 km y 3.500 m+.

: 57 km y 3.500 m+. Puntos críticos : Col de Balme (km 37) y La Flégère (km 52).

: Col de Balme (km 37) y La Flégère (km 52). Velocidad media : los ganadores rondarán las 5h30’–5h45’.

: los ganadores rondarán las 5h30’–5h45’. Favoritos : Antonio Martínez y Jim Walmsley, con Magnini, Maguet y Del Pero como outsiders.

: Antonio Martínez y Jim Walmsley, con Magnini, Maguet y Del Pero como outsiders. En mujeres: Miao Yao, Chepngeno, Mathys y Wyder, sin descartar sorpresas.

Con un pelotón de élite, un recorrido que no da respiro y la presión añadida de ser la primera final de las UTMB World Series 2025, la OCC volverá a demostrar por qué es la carrera más explosiva del festival de Chamonix. La emoción está garantizada.