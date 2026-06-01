Jianping Ma, exatleta olímpico y entrenador: "Si vas a sufrir durante un entrenamiento, más vale que le saques el máximo provecho"

Entre las personas habituales del gimnasio, se suele discutir mucho sobre la relevancia de entrenar el core, siendo que muchos consideran que no es lo suficientemente relevante como para ser tratado más allá de unos tantos abdominales al día para, al menos, hacer algo.

Sin embargo, en lo que al equipo nacional de halterofilia de China se trata, la situación es completamente diferente, ya que han logrado dominar la disciplina durante décadas al abordar el núcleo como la base sobre la cual erigen su trabajo.

En este sentido, el exatleta olímpico y entrenador nacional Jianping Ma explicó su metodología para trabajar el core, de manera que las personas puedan capitalizar su potencial para mejorar el levantamiento de pesas, la movilidad y prevenir lesiones.

"Veo a muchísima gente malgastando energía en interminables abdominales y flexiones; queman muchísimo, pero el beneficio en términos de fuerza real, sobre todo para el levantamiento de pesas, es prácticamente nulo", explica en primer lugar.

"Trabajas los abdominales superiores de forma aislada, ignorando por completo los músculos que te impiden doblarte bajo una carga pesada. Si vas a sufrir durante un entrenamiento, más vale que le saques el máximo provecho", continúa.

Consecuentemente, Ma procede a explicar los tipos de ejercicio que mejor explotan el core, los cuales están orientados "al rendimiento, no a la estética". Estos, particularmente, son ocho ejercicios:

Plancha con peso

De 3 a 4 series de 30-60 segundos.

Añade carga: Coloca un disco de peso sobre tu espalda alta.

Coloca un disco de peso sobre tu espalda alta. Adopta la posición: Ponte en plancha apoyando los antebrazos, con los codos alineados bajo los hombros.

Ponte en plancha apoyando los antebrazos, con los codos alineados bajo los hombros. Activa el cuerpo: Contrae glúteos, cuádriceps y abdomen para mantener una línea recta de la cabeza a los talones.

Contrae glúteos, cuádriceps y abdomen para mantener una línea recta de la cabeza a los talones. Sostén y progresa: Mantén la postura el tiempo indicado y aumenta el peso cuando domines las series sin que caiga la cadera.

Plancha invertida

60 segundos.

Posición inicial: Túmbate boca arriba apoyando la espalda alta en un banco y los talones en otro paralelo.

Túmbate boca arriba apoyando la espalda alta en un banco y los talones en otro paralelo. Eleva el cuerpo: Sube la cadera hasta alinear todo tu cuerpo desde los hombros a los talones.

Sube la cadera hasta alinear todo tu cuerpo desde los hombros a los talones. Activa el core: Contrae abdomen y glúteos firmemente para sostener la postura.

Contrae abdomen y glúteos firmemente para sostener la postura. Mantén la altura: Evita que la cadera caiga durante todo el movimiento.

Bird Dog y Dead Bug

12-15 repeticiones.

Postura inicial: Ponte a cuatro patas con las manos bajo los hombros y las rodillas bajo la cadera.

Ponte a cuatro patas con las manos bajo los hombros y las rodillas bajo la cadera. Extensión: Estira a la vez el brazo derecho y la pierna izquierda, manteniendo la cadera nivelada.

Estira a la vez el brazo derecho y la pierna izquierda, manteniendo la cadera nivelada. Pausa y retorno: Sostén un momento la extensión completa y regresa a la posición de inicio.

Sostén un momento la extensión completa y regresa a la posición de inicio. Alterna: Repite el mismo movimiento con el lado contrario.

Press Pallof

10-12 repeticiones por lado.

Anclaje y postura: Sujeta la banda o cable a la altura del esternón y colócate de lado con los pies al ancho de los hombros.

Sujeta la banda o cable a la altura del esternón y colócate de lado con los pies al ancho de los hombros. Extensión: Estira los brazos hacia el frente, resistiendo la fuerza que te jala de lado.

Estira los brazos hacia el frente, resistiendo la fuerza que te jala de lado. Retorno controlado: Haz una breve pausa y regresa las manos al pecho despacio.

Haz una breve pausa y regresa las manos al pecho despacio. Cambio: Haz todas las repeticiones de un lado antes de pasar al otro.

Flexión lateral con mancuernas

12-15 repeticiones.

Preparación: Sujeta una mancuerna en una mano con los pies al ancho de los hombros.

Sujeta una mancuerna en una mano con los pies al ancho de los hombros. Movimiento: Flexiona el tronco lateralmente para bajar la mancuerna hacia el suelo.

Flexiona el tronco lateralmente para bajar la mancuerna hacia el suelo. Retorno: Recupera la posición vertical y repite.

Recupera la posición vertical y repite. Cambio: Completa la serie y pasa el peso al otro brazo.

Toes to Bar

10-15 repeticiones.

Agarre: Cuélgate de la barra con un agarre firme y por encima de la cabeza.

Cuélgate de la barra con un agarre firme y por encima de la cabeza. Elevación: Sube las piernas rectas usando solo el abdomen, sin balancearte, hasta tocar la barra con los pies.

Sube las piernas rectas usando solo el abdomen, sin balancearte, hasta tocar la barra con los pies. Control: Baja las piernas lentamente y con control total.

Baja las piernas lentamente y con control total. Repetición: Detén la inercia antes de iniciar la siguiente subida.

Noticias relacionadas

Sentadilla zombie