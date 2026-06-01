ENTRENAMIENTO
Jianping Ma, exatleta olímpico y entrenador: "Si vas a sufrir durante un entrenamiento, más vale que le saques el máximo provecho"
A pesar de que muchos consideran que entrenar el núcleo es secundario, el equipo nacional de halterofilia de China lo ven como la base
Entre las personas habituales del gimnasio, se suele discutir mucho sobre la relevancia de entrenar el core, siendo que muchos consideran que no es lo suficientemente relevante como para ser tratado más allá de unos tantos abdominales al día para, al menos, hacer algo.
Sin embargo, en lo que al equipo nacional de halterofilia de China se trata, la situación es completamente diferente, ya que han logrado dominar la disciplina durante décadas al abordar el núcleo como la base sobre la cual erigen su trabajo.
En este sentido, el exatleta olímpico y entrenador nacional Jianping Ma explicó su metodología para trabajar el core, de manera que las personas puedan capitalizar su potencial para mejorar el levantamiento de pesas, la movilidad y prevenir lesiones.
"Veo a muchísima gente malgastando energía en interminables abdominales y flexiones; queman muchísimo, pero el beneficio en términos de fuerza real, sobre todo para el levantamiento de pesas, es prácticamente nulo", explica en primer lugar.
"Trabajas los abdominales superiores de forma aislada, ignorando por completo los músculos que te impiden doblarte bajo una carga pesada. Si vas a sufrir durante un entrenamiento, más vale que le saques el máximo provecho", continúa.
Consecuentemente, Ma procede a explicar los tipos de ejercicio que mejor explotan el core, los cuales están orientados "al rendimiento, no a la estética". Estos, particularmente, son ocho ejercicios:
Plancha con peso
- De 3 a 4 series de 30-60 segundos.
- Añade carga: Coloca un disco de peso sobre tu espalda alta.
- Adopta la posición: Ponte en plancha apoyando los antebrazos, con los codos alineados bajo los hombros.
- Activa el cuerpo: Contrae glúteos, cuádriceps y abdomen para mantener una línea recta de la cabeza a los talones.
- Sostén y progresa: Mantén la postura el tiempo indicado y aumenta el peso cuando domines las series sin que caiga la cadera.
Plancha invertida
- 60 segundos.
- Posición inicial: Túmbate boca arriba apoyando la espalda alta en un banco y los talones en otro paralelo.
- Eleva el cuerpo: Sube la cadera hasta alinear todo tu cuerpo desde los hombros a los talones.
- Activa el core: Contrae abdomen y glúteos firmemente para sostener la postura.
- Mantén la altura: Evita que la cadera caiga durante todo el movimiento.
Bird Dog y Dead Bug
- 12-15 repeticiones.
- Postura inicial: Ponte a cuatro patas con las manos bajo los hombros y las rodillas bajo la cadera.
- Extensión: Estira a la vez el brazo derecho y la pierna izquierda, manteniendo la cadera nivelada.
- Pausa y retorno: Sostén un momento la extensión completa y regresa a la posición de inicio.
- Alterna: Repite el mismo movimiento con el lado contrario.
Press Pallof
- 10-12 repeticiones por lado.
- Anclaje y postura: Sujeta la banda o cable a la altura del esternón y colócate de lado con los pies al ancho de los hombros.
- Extensión: Estira los brazos hacia el frente, resistiendo la fuerza que te jala de lado.
- Retorno controlado: Haz una breve pausa y regresa las manos al pecho despacio.
- Cambio: Haz todas las repeticiones de un lado antes de pasar al otro.
Flexión lateral con mancuernas
- 12-15 repeticiones.
- Preparación: Sujeta una mancuerna en una mano con los pies al ancho de los hombros.
- Movimiento: Flexiona el tronco lateralmente para bajar la mancuerna hacia el suelo.
- Retorno: Recupera la posición vertical y repite.
- Cambio: Completa la serie y pasa el peso al otro brazo.
Toes to Bar
- 10-15 repeticiones.
- Agarre: Cuélgate de la barra con un agarre firme y por encima de la cabeza.
- Elevación: Sube las piernas rectas usando solo el abdomen, sin balancearte, hasta tocar la barra con los pies.
- Control: Baja las piernas lentamente y con control total.
- Repetición: Detén la inercia antes de iniciar la siguiente subida.
Sentadilla zombie
- Para calentar.
- Posición inicial: Ponte de pie con los pies al ancho de los hombros y las puntas ligeramente hacia afuera.
- Soporte de la barra: Apoya la barra sobre tus deltoides anteriores (hombros), eleva el pecho y estira los brazos rectos hacia el frente, paralelos al suelo.
- Descenso: Baja flexionando las rodillas con el torso erguido; imagina que te sientas en lugar de inclinarte hacia atrás.
- Alerta de técnica: Si la barra se cae hacia adelante, te falta tensión en el abdomen o extensión en la espalda alta.
- Subida: Empuja con la mitad del pie para regresar arriba, manteniendo alineadas la pelvis y las costillas.
- El pacto del PSG con el Atlético de Madrid por Julián Álvarez
- Siempre estaba con Messi pero me escapaba y no iba a clase. Me faltó cabeza, si pudiera volver atrás hubiera llegado al primer equipo del Barça
- Maldini avisa a Luis Enrique tras ganar la Champions: 'Dijo que el mérito es de los jugadores...
- El reencuentro más esperado y tenso entre Susana Guasch y Luis Enrique: 'Me mataron en la tanda de Marruecos y España
- El Barça estudia recomprar a Jan Virgili
- Guti desvela el motivo real por el que abandonó 'El Chiringuito': 'Eran muy malos
- Jane Fonda (88 años): 'Me levanto a las 5:30 y hago ejercicio todos los días. Alterno días trabajando la parte superior e inferior del cuerpo para fortalecerlo
- La investigación del Tottenham pone al Bernabéu bajo sospecha