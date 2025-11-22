Jesús Gil, subcampeón mundial de Skyrunning, se suma a la fiesta

3 Días Trail Ibiza sigue reuniendo a las grandes figuras del trail running internacional. La organización ha confirmado la participación de Jesús Gil García (Almadén, Ciudad Real, 1976), uno de los corredores más destacados del panorama nacional e internacional, que afrontará el desafío de la modalidad Ultra en esta singular carrera por etapas.

Con un ranking ITRA de 825 puntos y corredor del equipo Joma, Gil llega a las Pitiusas tras un inicio de temporada 2025 brillante, en el que ha conseguido la victoria en la Sierra Blanca Trail y el subcampeonato en el Trail Menorca Camí de Cavalls, prueba que ya conquistó en 2022. Su regularidad en lo más alto le valió en enero de este año la Medalla del Comité Olímpico Español en reconocimiento a sus logros deportivos.

Un palmarés de élite mundial

El currículum de Jesús Gil habla por sí solo. En 2024 se proclamó subcampeón del mundo de Skyrunning en la categoría Ultra en el Desafío Urbión de Soria, consolidando su presencia en lo más alto del skyrunning mundial tras su sexto puesto en el Mundial de 2022. Además, ostenta el título de Campeón de España de Ultra conseguido en 2022. Entre sus victorias más destacadas figuran el Trail Ribeira Sacra 2024, el Gran Trail Peñalara en tres ocasiones (2022, 2021 y 2019), estableciendo además el récord de la prueba en 2022, y la Gran Vuelta Valle del Genal 2021. Su tercer puesto en la Advanced de Transgrancanaria 2019 confirma su versatilidad en distancias y terrenos.

El reto de 3 Días Trail Ibiza

3 Días Trail Ibiza se presenta como uno de los eventos más singulares del calendario del trail running nacional, combinando paisajes espectaculares, senderos técnicos y el encanto único de la isla pitiusa. La participación de Jesús Gil en la modalidad Ultra añade un atractivo especial a una prueba que ya cuenta con atletas del calibre de Antonio Martínez, Gemma Arenas, Pau Capell, Chema Martínez, Zaid Ait Malek, Núria Picas, Bel Calero, Marc Bernades, Julen Calvó, Enric Pons o Pablo Ibáñez. 3 Días Trail Ibiza es una prueba patrocinada por Turismo de Ibiza y cofinanciada con el fondo del Impuesto del Turismo Sostenible del Gobierno de las Islas Baleares.