Jesús Álvarez-Herms, fisiólogo de Kilian Jornet: "Los datos parecían propios de un traumatismo craneoencefálico severo"

Kilian Jornet ha vuelto a desafiar los límites conocidos de la resistencia humana. Durante los 19 días que tardó en coronar los 82 picos de más de 4.000 metros de los Alpes, el atleta catalán estuvo acompañado por un equipo científico dirigido por Jesús Álvarez-Herms, doctor en Fisiología y Biomedicina. Su misión: obtener una radiografía precisa del estado físico y mental de un deportista que, una y otra vez, parece vivir en un plano distinto al del resto.

Al final de cada etapa, y pese al agotamiento acumulado, Jornet sometía su cuerpo a un minucioso protocolo: extracción de sangre, valoración del tono muscular y una medición especialmente significativa, la reacción pupilar, un indicador clave de la afectación neural por fatiga extrema. Según Álvarez-Herms, en algunos momentos los resultados eran comparables a los de una persona con un traumatismo craneoencefálico severo, un dato que en cualquier otro individuo obligaría a detener de inmediato la actividad. En Kilian, en cambio, aparecía una paradoja: tras apenas cuatro o cinco horas de sueño, sus parámetros se normalizaban de forma sorprendente.

El fisiólogo lo explica sin rodeos: "Tiene una genética prodigiosa, pero sobre todo una resistencia mental fuera de lo común". Jornet no solo mantiene la técnica en situaciones límite; parece reforzarse ante la acumulación de días duros, reencontrando el ritmo y el ánimo incluso tras jornadas que para la mayoría serían inasumibles. Su manera de afrontar el esfuerzo, describe, es casi meditativa: un "mindfulness de movimiento" que lo mantiene enfocado en cada paso, sin distracciones ni espacio para el pensamiento negativo.

EFE

El proyecto científico de Álvarez-Herms no se limita al análisis inmediato. Desde hace dos años estudia cómo las competiciones de larga distancia —UTMB, Zegama o Hardrock— modifican la microbiota intestinal del corredor. En la travesía alpina volvieron a recoger muestras para entender cómo responde su ecosistema intestinal en actividades de casi 300 horas. Esta información ha influido directamente en su dieta, construida sobre alimentos vegetales, grasas saludables y la eliminación casi total de azúcares simples para evitar inflamación.

Sorprendentemente, Jornet fue yendo a más. El cansancio acumulado no deterioró su rendimiento ni su carácter. "Incluso cuando acababa jornadas larguísimas estaba de buen humor", señala el fisiólogo, que destaca su capacidad para movilizar grasas como sustrato energético de manera altamente eficiente.

La intención del equipo es publicar en una revista científica los resultados del proyecto, un estudio sin precedentes sobre la tolerancia humana a actividades prolongadas en condiciones extremas. Jornet aporta transparencia absoluta: comparte sus datos sin reservas, convencido de que la ciencia del deporte se beneficia más con puertas abiertas que con secretos.

A punto de cumplir 37 años, Kilian vuelve a demostrar que su relación con el límite es distinta. Allí donde otros colapsan, él encuentra equilibrio. Donde la fisiología marca el final, él descubre un comienzo. Y entre cuatromiles, mediciones y madrugadas heladas, deja una pregunta inevitable: ¿hasta dónde puede llegar realmente el cuerpo humano cuando se guía desde una mente tan excepcional?