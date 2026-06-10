Jéssica Martín, experta en calistenia: "La mayoría hace más ejercicios de los que realmente necesita"

En sus publicaciones, Jéssica Martín suele insistir en que el progreso no depende de acumular ejercicios, sino de aprender a ejecutar correctamente los movimientos básicos.

La especialista explica que, cuando comenzó en la calistenia, cometió el error de querer avanzar demasiado deprisa, algo que ahora considera fundamental evitar para desarrollar una buena técnica y reducir el riesgo de lesiones.

Experta en calistenia habla sobre hacer más ejercicios de los que realmente necesitamos

Por ello, recomienda centrar el entrenamiento en patrones esenciales como los ejercicios de empuje, tracción, trabajo de core y fortalecimiento de piernas.

Movimientos sencillos como las flexiones apoyando las rodillas, las dominadas australianas, las planchas abdominales o las sentadillas isométricas contra la pared pueden ser suficientes para construir una base sólida antes de pasar a ejercicios más exigentes.

Su filosofía se aleja de la idea de que más siempre es mejor. Al contrario, defiende que dominar unos pocos movimientos fundamentales aporta mejores resultados a largo plazo que intentar aprender numerosas variantes sin haber consolidado previamente la técnica. Según resume en su mensaje, la clave está en hacer menos, pero hacerlo bien.

Una mujer realizando ejercicios de fuerza / SPORT

Según explica, una de las claves para progresar en calistenia es prestar atención a la ejecución de cada movimiento. Por eso, anima a revisar de forma periódica cómo se realizan los ejercicios, ya que detectar pequeños fallos a tiempo puede marcar la diferencia a largo plazo.

También insiste en la importancia de avanzar de forma gradual, escogiendo retos acordes al nivel de cada persona y priorizando siempre una técnica sólida antes de aumentar la dificultad.

Para quienes buscan una rutina sostenible, apuesta por entrenamientos simples y bien estructurados, centrados en trabajar todo el cuerpo varias veces por semana para favorecer la adherencia y evitar abandonos.