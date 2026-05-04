Jéssica Martín, entrenadora de calistenia: "Necesitas una base sólida en estos 4 pilares"

La calistenia se ha convertido en una de las disciplinas más populares en los últimos años. En España, muchas ciudades han instalado barras públicas y parques deportivos urbanos para entrenar de forma gratuita al aire libre.

Este sistema de entrenamiento físico se caracteriza por utilizar el propio peso corporal como resistencia. Hablamos de una actividad que mejora la fuerza, la postura y la salud cardiovascular de forma simultánea.

Es un ejercicio accesible para todos los niveles, aunque muchas personas desconocen como comenzar a practicarlo. Por este motivo, la entrenadora de calistenia Jéssica Martín (@jessmartinm) ha compartido en redes sociales cómo empezó a entrenar y cómo lo haría en 2026.

"Esta información es la que me habría encantado tener cuando empecé calistenia", explica la divulgadora. En primer lugar, Martín confiesa que su mayor error fue querer avanzar rápido.

En este sentido, ahora priorizaría "técnica y control antes que sumar repeticiones o trucos". De hecho, la entrenadora resalta la importancia de "respetar progresiones y niveles, sin saltarme pasos para prevenir lesiones y avanzar segura".

Además, Jéssica recomienda grabarse para corregir los errores y llevar un control del progreso. En la publicación, la creadora de contenido advierte a los principiantes de que no necesitas demasiados ejercicios.

En su lugar, la experta en calistenia empezaría por los ejercicios más sencillos y efectivos: "Necesitas una base sólida en estos 4 pilares". Asimismo, Martín sugiere un ejercicio para cada uno de ellos:

Empuje: Flexiones con rodillas.

Flexiones con rodillas. Tracción: Dominadas australianas.

Dominadas australianas. Core: Plancha abdominal.

Plancha abdominal. Pierna: Sentadilla isométrica en pared.

Llevar un control de la progresión y saber cuándo subir la dificultad es uno de los pasos más complicados cuando estás empezando. Por ello, la especialista aconseja avanzar "cuando puedas hacer series de +6 repeticiones muy fáciles y con buena técnica".