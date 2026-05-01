Jeremy London, cirujano cardíaco, advierte: caminar no basta para mujeres de más de 40 años

Caminar es un hábito muy saludable, pero si eres una mujer de más de 40 años puede que se te esté quedando corto. Eso es exactamente lo que explica Jeremy London, un cirujano especializado en la salud del corazón.

Caminar está bien, pero vas a necesitar un entrenamiento de fuerza

Mientras que el cirujano reconoce que caminar ayuda en muchos aspectos distintos, como el ánimo, el peso, la presión arterial y más, a su vez indica que hay un factor clave que simplemente no trabaja suficiente: la resistencia de los huesos.

London apunta que caminar no genera suficiente 'carga mecánica' para fortalecer los huesos, y eso es un problema para las mujeres. El motivo de ello es que a partir de cierta edad, sobre todo con la llegada de la menopausia, se genera menos estrógeno.

El hecho de tener menos estrógeno tiene un impacto directo en nuestro cuerpo de forma que se pierde masa ósea y muscular. Por eso, aumenta el riesgo de sufrir enfermedades como la osteoporosis o que sea más sencillo sufrir fracturas de alguna clase.

Caminar descalzo, clave para la salud / EFE

Ante este escenario, el cirujano defiende que el entrenamiento de fuerza es clave para combatir los efectos del paso del tiempo. El motivo de ello es que dicho entrenamiento sí que genera el estímulo necesario para mantener los huesos fuertes.

En particular, el doctor London señala que donde más se nota a nivel de densidad ósea es en puntos como la cadera y la columna. Es ahí que los huesos sienten más el impacto de recibir un trabajo físico que potencie su densidad y resistencia.

Por lo tanto, el modelo de trabajo ideal que sugiere Jeremy London es complementar la acción de caminar con trabajo de pesas y resistencia general. De este modo, el cuerpo recibirá todos los estímulos necesarios para obtener una mejor salud general.

Y recuerda, lo importante no es trabajar con una intensidad que te cueste mantener: para estar sano y tener unos buenos huesos, lo importante es escuchar lo que tu cuerpo necesita. Una rutina equilibrada puede cambiar por completo tu día a día.