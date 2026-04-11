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Jennifer Rizzuto, entrenadora personal: "Esta rutina de pie ayuda a mayores de 65 años a ganar fuerza de forma segura"

Esta rutina es idónea para que los más mayores puedan entrenar sin complicaciones

Ejercicio de fuerza en persona mayor

Ejercicio de fuerza en persona mayor / SPORT.es / Sport

Cristian Miguel Villa

Cristian Miguel Villa

A partir de los 65 años, movimientos tan simples como tumbarse en el suelo pueden convertirse en un problema. Por eso, la entrenadora personal Jennifer Rizzuto ha compartido una rutina segura que practica habitualmente junto a seniors.

La rutina de pie que fortalece brazos, hombros y espalda sin riesgos

Las bases del entrenamiento que propone la entrenadora personal son las siguientes: realizar ejercicios de pie en los que se utilice equipo como bandas elásticas, pero que sobre todo sean más seguros y accesibles que otros ejercicios tradicionales como flexiones.

Para la rutina en cuestión, la cual destaca por su sencillez, Jennifer propone el uso de una banda de resistencia que se ubica en un punto de anclaje. En este caso, puede utilizarse elementos como una barandilla o una puerta, pero que dé sensación de seguridad.

Después, empiezan los ejercicios, que vienen a ser tres en concreto: remo con banda, aperturas con banda y rotación externa de hombro. La idea es de realizar 3 series de 10-15 repeticiones en cada uno de estos ejercicios.

Las mejores bandas elásticas para el ejercicio físico doméstico

Las mejores bandas elásticas para el ejercicio físico doméstico / sport

Dado que el objetivo de la rutina es poder mantener la fuerza y funcionalidad de la persona mayor en el día a día, los ejercicios están especialmente pensados para fortalecer la zona de los brazos, hombros y espalda.

Hay que destacar que la rutina no es solo recomendable para personas mayores, sino también para principiantes. Por ello, se recomienda consultar con un médico antes de comenzar para comprobar sobre todo la capacidad de la persona con tal de llevar a cabo la rutina.

Si bien la intensidad de la rutina es ajustable, lo cual pasa mayormente por cambiar la tensión de uso de la banda, hay que conocer el estado físico de cada uno. Al fin y al cabo, no hay un solo ejercicio sin un mínimo de riesgo, y toda preparación posible nunca está de más en estos casos.

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En definitiva, la idea es que esta rutina es una rápida, sin impacto que pueda dejar afectación excesiva en el cuerpo de la persona y altamente accesible. Así que si quieres algo para fortalecer el tren superior sin complicaciones, esta rutina es de las más efectivas que puedes empezar hoy mismo.

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